Prima edizione di “Spoleto Sapori”

Spoleto Saporito, giovedì 27 agosto a Palazzo Donini la presentazione della prima edizione

(AUN) – Perugia, 25 agosto 2026 – Sarà presentata giovedì 27 agosto, alle ore 12, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia, la prima edizione di “Spoleto Saporito – Un viaggio gastronomico tra sapori, gusti, profumi e natura”, mostra mercato dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Alla conferenza stampa interverranno l’assessora regionale alle Politiche agricole e agroalimentari e al Turismo Simona Meloni, l’assessore del Comune di Spoleto Giovanni Angelini Paroli e il presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini Pietro Bellini. Sarà presente anche Benedetta Santirosi, ideatrice e curatrice del progetto e titolare di TO.LO.GI.CO. SRLS.

L’iniziativa si svolgerà da venerdì 4 a domenica 6 settembre a Spoleto, con piazza Garibaldi al centro della mostra mercato e delle attività dedicate alla valorizzazione delle produzioni e delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

“Spoleto Saporito” rientra nel Piano di Azione Locale 2023-2027 del GAL Valle Umbra e Sibillini, nell’ambito dell’Intervento SRG06, ed è finalizzato alla valorizzazione delle risorse turistico-ricreative dei territori rurali di Spoleto e dell’area interessata dal progetto.

In occasione della manifestazione, il GAL Valle Umbra e Sibillini organizzerà inoltre “Palazzo GAL”, uno spazio dedicato allo scambio culturale, alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, all’interno del quale saranno proposti show cooking e altre attività di approfondimento dedicate alle produzioni del territorio.

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