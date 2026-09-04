Torinodanza festival

ESPERIENZE Workshop – CLOUD GATE
Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan
Fonderie Limone – Sala Piccola
7 settembre 2026 ore 18.00
SOUNDING LIGHT
CHENG TSUNG-IUNG
Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan
Fonderie Limone – Sala Grande
9, 10 settembre 2026 ore 20.45
Prima nazionale
MY FIERCE IGNORANT STEP
CHRISTOS PAPADOPOULOS
The Lion and The Wolf
Fonderie Limone – Sala Grande
12 settembre 2026 ore 20.45
13 settembre 2026 ore 18.00
SECONDO QUARTO DI LUNA
VIOLA SCAGLIONE / BTT
Fonderie Limone – Sala Piccola
17, 18, 19 settembre 2026
ore 19.30
Prima nazionale
IN THE BRAIN
HOFESH SHECHTER / Shechter II
Fonderie Limone – Sala Grande
17, 18, 19 settembre 2026 ore 20.45
FANTASIE MINOR
MARCO DA SILVA FERREIRA
Collection Tout-Terrain by OASES
Fonderie Limone – Sala Piccola
23 settembre 2026 ore 19.30 e 22.15
SMOKING ROOMS
MICHELE DI STEFANO / MK
Fonderie Limone – Sala Grande
23 settembre 2026 ore 20.45
Prima nazionale
ESPERIENZE – MK | MICHELE DI STEFANO PISCINA MIRABILIS
MICHELE DI STEFANO / MK
Fonderie Limone – Sala Grande
24 settembre 2026 ore 18.00
AMAE NO KÕZÕ
ELIANA STRAGAPEDE / BORNA BABIс’
Twain / PaperBridge
Fonderie Limone – Sala Piccola
26, 27 settembre 2026 ore 19.30
Prima nazionale
CONTRE-NATURE
RACHID OURAMDANE
Compagnie de Chaillot
Fonderie Limone – Sala Grande
26 settembre 2026 ore 20.45
27 settembre 2026 ore 18.00
Esperienze – WORKSHOP COMPAGNIE DE CHAILLOT
Compagnie de Chaillot
Fonderie Limone – Sala Grande
27 settembre 2026 ore 11.00
CORAGGIO. LA SFORTUNA NON ESISTE
NOEMI DALLA VECCHIA
MATTEO VIGNALI
VIDAVÈ Company / Orbita | Spellbound
Fonderie Limone – Sala Piccola
30 settembre 2026 ore 19.30
Prima nazionale
FAUN – LA MORTE DEL CIGNO – ATTO BIANCO
SIDI LARBI CHERKAOUI
ENRICO MORELLI
MM Contemporary Dance Company
Fonderie Limone – Sala Grande
30 settembre 2026 ore 20.45
MICHEL – THE ANIMALS I AM
CHIARA BERSANI
Corpoceleste_C.C.00#
Fonderie Limone – Sala Piccola
3 e 4 ottobre 2026 ore 19.30
THRICE
DAMIEN JALET
Nagelhus Schia Productions
Fonderie Limone – Sala Grande
3 ottobre 2026 ore 20.45
4 ottobre 2026 ore 18.00
Prima nazionale
ESPERIENZE – WORKSHOP – DAMIEN JALET E AIMILIOS ARAPOGLOU
DAMIEN JALET
AIMILIOS ARAPOGLOU
Fonderie Limone – Sala Grande
5 ottobre 2026 ore 11.00
WE ARE WHO WE ARE
MICHAEL INCARBONE e MAX GOMARD
PinDoc / Orbita | Spellbound
Fonderie Limone – Sala Piccola
7 ottobre 2026 ore 19.30
Prima nazionale
DIDO AND AENEAS
AGATA CASTELLUCCI
TEODORA CASTELLUCCI
VITO MATERA
Dewey Dell
Fonderie Limone – Sala Grande
7 ottobre 2026 ore 20.45
prima nazionale
MADELEINE
STEFANIA TANSINI
Nanou / Orbita | Spellbound
Fonderie Limone – Sala Piccola
10 e 11 ottobre 2026 ore 19.30
Anteprima nazionale
CASSETTE VOL. 1
KYLE ABRAHAM / A.I.M
Fonderie Limone – Sala Grande
10 ottobre 2026 ore 20.45
11 ottobre 2026 ore 18.00
Prima nazionale
80s DJ PARTY
SPECIAL GUEST KYLE ABRAHAM / A.I.M
Fonderie Limone – Foyer
10 ottobre 2026 ore 22.00
Prima nazionale