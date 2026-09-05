Petralia Sottana: “Quinta settimana della legalità”

Parrocchia “Maria Ss. Assunta”, Chiesa Madre di Petralia Sottana

Oratorio “San Carlo Acutis”

I giovani delle Alte Madonie dicono no al fuoco dei Kalashnikov e degli

incendi

Lunedì e martedì a Petralia Sottana la “Quinta settimana della legalità”

con Ferrandelli, p. Giannalia parroco dello Zen, Gabriele Galal, il

prefetto Mariani, il presidente dell’Antimafia Cracolici e il vescovo

di Cefalù, mons. Marciante

Petralia Sottana, 5 settembre 2026 – No al fuoco dei Kalashnikov che ha

sconvolto la vita degli abitanti e degli imprenditori dei quartieri di

Palermo, no al fuoco degli incendi che hanno devastato il territorio

siciliano quest’anno come non mai provocando varie vittime, e sostegno a

quella ferma reazione delle istituzioni, delle forze dell’ordine e della

gente che mantiene viva la speranza: sono questi i sentimenti che

animano i cuori dei giovani delle Alte Madonie che lunedì e martedì

prossimi, 7 e 8 settembre, daranno vita alla “Quinta settimana della

legalità”, organizzata anche quest’anno a Petralia Sottana dalla

parrocchia “Maria Ss. Assunta” e dall’Oratorio “San Carlo Acutis” sul

tema “Giustizia e Pace si incontreranno, per una Sicilia libera!”, in

piena collaborazione con il Comune di Petralia Sottana e con la

partecipazione dei volontari, dei bambini dell’oratorio, dei gruppi

ecclesiali, delle confraternite e congregazioni, delle associazioni e

delle scuole.

Lunedì, 7 settembre, alle 16,45, accompagnato dai Tamburinari di Gangi,

partirà un corteo fino al Palazzo di città, dove, nella Sala consiliare,

i giovani delle Alte Madonie, insieme ai mini sindaci e alle mini

amministrazioni comunali del comprensorio, incontreranno il giovane

Gabriele Galal, insignito lo scorso aprile dal Capo dello Stato, Sergio

Mattarella, dell’attestato di Alfiere della Repubblica per il suo

impegno come volontario della Croce Rossa presso il quartiere romano di

Tor Bella Monaca; Fabrizio Ferrandelli, assessore all’Emergenza

abitativa del Comune di Palermo che ha avviato una battaglia di legalità

contro il racket delle case popolari e che per le minacce ricevute ha

avuto assegnata la scorta; e p. Giovanni Giannalia, parroco della chiesa

di San Filippo Neri allo Zen bersagliata da colpi di arma da fuoco; il

quale, dopo il corteo che dal Palazzo di città raggiungerà la Chiesa

madre, celebrerà alle 18,30 la Santa Messa. Alle 20,30 la processione al

seguito dell’immagine della B. V. Maria Bambina e, in piazza Umberto, i

giochi pirotecnici.

Martedì, 8 settembre, giornata dedicata alla Natività della B. V. Maria

Bambina, alle 16,45 corteo fino a Palazzo di città, da cui il Soccorso

Alpino e Speleologico Siciliano calerà le bandiere della Repubblica

Italiana e della Città del Vaticano. Qui si svolgerà l’incontro con il

Vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante, delegato Cesi per i

problemi sociali, del lavoro, della giustizia, della pace e della

salvaguardia del Creato; il Prefetto di Palermo, Massimo Mariani; il

presidente della Commissione antimafia dell’Ars, Antonello Cracolici; e

nuovamente Gabriele Galal.

“Quest’anno – spiegano il parroco di Petralia Sottana, don Giuseppe

Murè, e il viceparroco p. Giuseppe Garofalo – è stata la comunità

madonita, e in particolare i suoi giovani, a scegliere direttamente il

tema e a definire i contenuti e l’organizzazione, segno che ormai c’è

piena consapevolezza del fatto che solo la legalità può fare crescere un

territorio libero e prospero. Hanno messo il punto esclamativo alla fine

del titolo per rimarcare questa convinzione. Ma gli avvenimenti degli

ultimi mesi dimostrano che la Sicilia non è ancora libera! Con il fuoco

– proseguono i due sacerdoti – si distruggono attività commerciali, con

il fuoco si uccidono vite e si distrugge il Creato, con il fuoco si

minaccia chi vuole fare del bene. Proprio per questo la ‘Quinta

settimana della legalità’ vuole rispondere al bisogno della comunità

madonita di fare sentire forte la voce di chi non ci sta e di

interrogarsi, assieme alle istituzioni e ai protagonisti dell’impegno

civile, su come sia possibile contribuire a seminare legalità come parte

dell’impegno evangelico e per costruire occasioni di sviluppo che

assicurino ai giovani il diritto di restare in queste aree disagiate

dove sono nati e di studiare, lavorare e costruire qui una famiglia e un

futuro”.