Sport. Il pilota bolognese Kimi Antonelli vince il Gp di Monza, de Pascale: “Storica vittoria che conferma le sue qualità straordinarie. Emilia-Romagna pronta ad accogliere il Circus se il calendario dovesse variare”

Oggi il presidente all’Autodromo nazionale di Monza

Bologna – “Con la vittoria di oggi Kimi Antonelli si conferma non solo leader del Mondiale di F1, ma uno straordinario pilota che sa coniugare talento, precisione e passione. L’ultimo italiano a vincere su questo circuito era stato Ludovico Scarfiotti su Ferrari sessant’anni fa. Oggi Kimi Antonelli ha riportato il tricolore sul gradino più alto del podio. Siamo orgogliosi di quanto il giovane pilota bolognese sta facendo in F1 e siamo sicuri che continueremo a vivere grandi emozioni”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, che oggi ha assistito in diretta, dall’Autodromo nazionale di Monza, alla vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di F1.

“L’Emilia-Romagna dei motori festeggia anche per il sesto posto di Lewis Hamilon su Ferrari e per le due monoposto della faentina Racing Bulls che vanno a punti. Dispiace per l’incidente occorso a Charles Leclerc, ma avrà modo di rifarsi presto”, aggiunge il presidente.

“Imola e l’Emilia-Romagna- conclude de Pascale- sono pronte ad accogliere l’ultima gara del Mondiale qualora il calendario dovesse variare. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, non gioiamo certo della tragedia della guerra nei Paesi che rischiano di perdere i GP, ma diciamo una cosa chiara, il Tempio della F1, Imola, la Motor Valley dell’Emilia-Romagna sono pronte in qualunque momento, anche 24 ore prima. La nostra è terra di motori, una regione che ha fatto dello sport un motore dell’economia, capace di ospitare grandi eventi nazionali e internazionali. Il ritorno del Gran Premio sullo storico circuito del Santerno sarebbe una grande occasione per la nostra terra. Imola è per gli appassionati e per i team un punto fermo, una tappa storica. Rivedere le monoposto sarebbe un messaggio di orgoglio e gioia per tutto il territorio”.

Mara Cinquepalmi