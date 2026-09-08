INTIMIDAZIONE FASCISTA A SEDE PD, GUALTIERI: “NESSUNA PAURA.

ROMA È ANTIFASCISTA E CONTINUERÀ AD ESSERLO”

Roma, 8 settembre 2026 – “Siamo al fianco del Partito Democratico di Roma per il vile attacco neofascista subito ieri. Colpire la sede di una forza politica significa colpire la democrazia stessa e noi non consentiremo a chi nella libertà e nella democrazia non crede e non ha mai creduto di metterci paura. Roma è antifascista e continuerà ad esserlo”. Così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.