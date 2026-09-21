Anixa Biosciences ottiene il primo brevetto australiano per il suo vaccino contro il cancro al seno, ampliando la protezione globale fino al 2040.

Il brevetto sulla composizione della materia garantisce la protezione esclusiva del vaccino contro il cancro al seno di Anixa in Australia fino al 2040, ampliando il crescente patrimonio di proprietà intellettuale globale dell’azienda.

Prosegue l’espansione della copertura globale della proprietà intellettuale nei mercati con tassi di incidenza del cancro al seno in aumento.

SAN JOSE, California , 21 settembre 2026 /PRNewswire/ — Anixa Biosciences, Inc. (“Anixa” o la “Società”) (NASDAQ: ANIX ), un’azienda biotecnologica focalizzata sul trattamento e la prevenzione del cancro, ha annunciato oggi che IP Australia ha rilasciato il brevetto numero 2020221280 relativo alla tecnologia di Anixa per il vaccino contro il cancro al seno, concessa in licenza esclusiva dalla Cleveland Clinic. Questo brevetto sulla composizione della materia protegge l’approccio innovativo della Società alla prevenzione e al trattamento del cancro al seno in Australia fino al 2040, affrontando una malattia per la quale non esiste attualmente alcun vaccino preventivo approvato in nessuna parte del mondo. Il brevetto è intitolato “Adiuvanti e formulazioni per vaccini” e i co-inventori sono il Dr. Justin Johnson e il compianto Dr. Vincent Tuohy, entrambi della Cleveland Clinic.

Con questo brevetto, Anixa continua ad ampliare la portata internazionale del proprio portafoglio di proprietà intellettuale, rafforzando la sua leadership nel campo dell’immunoterapia oncologica. Il brevetto australiano integra il portafoglio brevettuale esistente di Anixa negli Stati Uniti e in altri importanti mercati internazionali, tra cui Europa, Cina e Giappone, consolidando ulteriormente il patrimonio globale di proprietà intellettuale dell’azienda. L’ampliamento della protezione brevettuale migliora la capacità di Anixa di perseguire future approvazioni normative, partnership strategiche e opportunità di commercializzazione.

In una sperimentazione di Fase 1 recentemente conclusa presso la Cleveland Clinic, finanziata dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il vaccino ha raggiunto tutti i principali endpoint primari, si è dimostrato sicuro e ben tollerato e ha generato risposte immunitarie definite dal protocollo in oltre il 74% dei partecipanti. Questi risultati supportano la prosecuzione dello sviluppo clinico del nuovo vaccino preventivo e terapeutico contro il cancro al seno dell’azienda.

“Questo brevetto appena rilasciato rafforza le basi globali che stiamo costruendo per il nostro vaccino contro il cancro al seno”, ha dichiarato il Dott. Amit Kumar, Presidente e CEO di Anixa Biosciences. “Mentre proseguiamo lo sviluppo clinico negli Stati Uniti, il nostro crescente portafoglio di brevetti internazionali rafforza ulteriormente la nostra capacità di cogliere opportunità globali e potenzialmente collaborare con grandi aziende farmaceutiche per la commercializzazione a livello mondiale.”

Breast cancer remains the most commonly diagnosed cancer among women worldwide, and while survival rates are high in Australia, the incidence rate has continued to increase. Despite significant advances in screening and treatment, there are currently no approved vaccines designed to prevent breast cancer.

Anixa’s vaccine is based on immunizing against human α-lactalbumin, a protein associated with lactation that is aberrantly expressed in certain types of breast cancer. This “retired” protein strategy, developed at Cleveland Clinic and licensed exclusively to Anixa, aims to selectively prime the immune system to prevent tumor formation while avoiding harm to normal tissue, particularly in aggressive forms of the disease such as triple-negative breast cancer.

By reinforcing its global patent estate, Anixa is laying the groundwork for future international development and commercialization strategies. The Company’s vaccine technology is designed to transform how the medical community approaches cancer prevention. If successful, the Company’s vaccine technology could represent one of the first preventive vaccine approaches targeting breast cancer, representing a potentially transformative advancement in cancer prevention.

About Anixa Biosciences, Inc.

Anixa is a clinical-stage biotechnology company focused on the treatment and prevention of cancer. Anixa’s therapeutic portfolio consists of liraltagene autoleucel, or lira-cel, an ovarian cancer immunotherapy being developed in collaboration with Moffitt Cancer Center, which uses a novel type of CAR-T, known as chimeric endocrine receptor-T cell (CER-T) technology. This technology is differentiated from other cell therapies as the natural ligand of the FSHR receptor, FSH, binds to the FSHR receptor on the tumor cell instead of an antibody fragment. Moffitt is a world leader in cancer immunotherapy treatments, pioneering next-generation cell therapies such as CAR-T, and tumor infiltrating lymphocytes (TILs) to harness the power of the immune system. The Company’s vaccine portfolio includes vaccines being developed in collaboration with Cleveland Clinic to treat and prevent breast cancer and ovarian cancer, as well as additional cancer vaccines to address many intractable cancers, including high incidence malignancies in lung, colon, and prostate. These vaccine technologies focus on immunizing against “retired” proteins that have been found to be expressed in certain forms of cancer. The breast and ovarian cancer vaccines were developed at Cleveland Clinic and exclusively licensed to Anixa. Cleveland Clinic is entitled to royalties and other commercialization revenues from the Company related to these vaccine technologies. Anixa’s unique business model of partnering with world-renowned research institutions on all stages of development allows the Company to continually examine emerging technologies in complementary fields for further development and commercialization. To learn more, visit www.anixa.com or follow Anixa on LinkedIn, X, Facebook and YouTube.

Dichiarazioni previsionali

Le dichiarazioni che non costituiscono fatti storici possono essere considerate dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali non sono dichiarazioni di fatti storici, ma riflettono piuttosto le attuali aspettative di Anixa in merito a eventi e risultati futuri. Generalmente utilizziamo le parole “ritiene”, “si aspetta”, “intende”, “pianifica”, “prevede”, “probabilmente”, “sarà” ed espressioni simili per identificare le dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni previsionali, comprese quelle relative alle nostre aspettative, comportano rischi, incertezze e altri fattori, alcuni dei quali al di fuori del nostro controllo, che potrebbero far sì che i nostri risultati, prestazioni o successi effettivi, o i risultati del settore, siano sostanzialmente diversi da qualsiasi risultato, prestazione o successo futuro espresso o implicito in tali dichiarazioni previsionali. Questi rischi, incertezze e fattori includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli indicati nella sezione “Item 1A – Risk Factors” e in altre sezioni della nostra più recente Relazione Annuale sul Modulo 10-K, nonché nelle nostre Relazioni Trimestrali sul Modulo 10-Q e nelle Relazioni Correnti sul Modulo 8-K. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalla legge. Si raccomanda di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali nella valutazione delle informazioni presentate in questo comunicato stampa.

Contatto:

Mike Catelani

Presidente, COO e CFO

mcatelani@anixa.com

408-708-9808

FONTE Anixa Biosciences, Inc.

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