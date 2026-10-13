La statua di San Giovanni Paolo II nel piazzale del Policlinico Gemelli.La statua di San Giovanni Paolo II nel piazzale del Policlinico Gemelli (ANSA)

Papa

Il Papa operato al Gemelli, asportato lobo inferiore del polmone destro

Senza complicanze con un buon esito l’operazione chirurgica al Pontefice, durata circa 90 minuti e condotta con tecnica videoassistita. Il bollettino medico diffuso in serata fa sapere che “l’esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami pre-operatori”. Leone si è svegliato regolarmente ed è rientrato in stanza “dopo un breve periodo di osservazione”

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

In un intervento di circa 90 minuti, senza complicanze e conclusosi positivamente, a Papa Leone XIV è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro e l’esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare. L’atteso bollettino medico contenenti le notizie sulla salute di Papa Leone è giunto in serata alle 21.53, poco più di due ore dopo l’intervento di oggi pomeriggio, 13 ottobre, al Policlinico Gemelli.

Una comunicazione via Telegram della Sala Stampa poco prima delle 20 già faceva sapere che l’intervento al Papa, condotto dalla équipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, si è “concluso positivamente, nei modi e nei tempi previsti” e che il Papa è “rientrato nella sua stanza” al decimo piano del Policlinico, nel reparto adiacente all’appartamento papale – dove un anno e mezzo fa fu ricoverato Papa Francesco – attualmente in ristrutturazione.

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Il bollettino medico

Nel bollettino diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede, il dottor Luigi Carbone, direttore della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, e il professor Margaritora comunicano che: “Nel pomeriggio di oggi il Santo Padre è stato sottoposto, come programmato, all’intervento di chirurgia toracica. Per rendere l’intervento radicale, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. L’esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un’adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami pre-operatori”.

Operazione di circa tre ore

“Il Santo Padre – informa ancora la nota – è stato in sala operatoria per circa 3 ore, la durata dell’intervento è stata di circa 90 minuti. L’intervento è riuscito e non ci sono state complicanze”. Dopo l’intervento, Leone XIV “si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al decimo piano”.

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L’équipe medica

A coadiuvare il professor Margaritora erano la professoressa Elisa Meacci, la dottoressa Maria Teresa Congedo e il dottor Leonardo Petracca Ciaravella. L’équipe anestesiologica era composta dal professor Massimo Antonelli e dai dottori Giovanni Punzo e Giuseppe Bello.

Esami e degenza

Nei prossimi giorni seguiranno gli esami post-operatori e l’esame del materiale asportato. Dalle analisi pre-operatorie i medici sapevano già come e dove agire e il termine “radicalità” indica che non si è voluto lasciare nulla di quanto era stato individuato e che è stato fatto di tutto per rimuovere totalmente il tumore.

Per quanto riguarda la degenza, per il momento la tempistica è quella precedentemente annunciata e cioè di “circa una settimana”.

Già domani dalla Sala Stampa della Santa Sede giungeranno aggiornamenti su come Leone ha trascorso la notte e su eventuali prime risultanze degli esami post-operatori. Intanto il Papa è accompagnato da coloro che già lo assistono quotidianamente nell’appartamento pontificio. Al suo risveglio è apparso da subito vigile e orientato e, ha riferito ai giornalisti il portavoce vaticano Matteo Bruni, “quando è tornato nella stanza ha chiesto la cena”.