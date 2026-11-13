FORUM SULLE STRAGI IN ITALIA, A RAGUSA UNA NUOVA SESSIONE DI RICERCA E CONFRONTO

La presentazione del volume dedicato agli anni Settanta e Ottanta rilancia il percorso di studio sulle trasformazioni della violenza nella storia repubblicana. Al centro il metodo interdisciplinare e la prospettiva del quarto Forum, in programma l’11 dicembre.

Ragusa, 13 novembre 2026 – Ha registrato un esito particolarmente positivo la sessione del Forum sulle stragi in Italia, svoltasi ieri a Ragusa in occasione della presentazione del volume Forum sulle stragi in Italia. Anni settanta e ottanta. Un incontro che ha confermato la vitalità del progetto e la validità delle sue finalità scientifiche e conoscitive, tracciate fin dalla prima sessione: affrontare il fenomeno delle stragi e, più in generale, le manifestazioni della violenza nella storia italiana attraverso un’indagine rigorosa, aperta a una pluralità di competenze e di prospettive.

L’appuntamento del 12 novembre non si è limitato a presentare un libro. Ha rappresentato un nuovo momento di verifica e di sviluppo del percorso di ricerca avviato dal Forum, nel quale la ricostruzione storica si intreccia con l’analisi sociale, antropologica, giuridica e istituzionale. Il volume presentato raccoglie e documenta il lavoro delle prime tre sessioni, dedicate alle vicende e alle trasformazioni della violenza nell’Italia repubblicana, e costituisce una base di riflessione per il successivo appuntamento, già previsto per l’11 dicembre, che sarà dedicato agli anni Novanta.

I lavori hanno visto succedersi interventi di diversa formazione ed esperienza, accomunati dall’attenzione ai fenomeni e dalla volontà di comprenderne le dinamiche profonde. Sono intervenuti il dott. Gianluca Floridia, volontario civile; il prof. Giuseppe Varnier, epistemologo dell’Università di Siena; il dott. Nicola Colombo, componente del Consiglio nazionale dell’ANPPIA; il dott. Corrado De Fecondo, luogotenente della Guardia di Finanza; il dott. Giuseppe Iuvara, medico legale; e l’avv. Carmelo Incardona, già presidente della Commissione regionale antimafia siciliana.

I contributi hanno offerto punti di osservazione differenti, ma convergenti nella necessità di non isolare gli episodi di violenza dal contesto nel quale maturano. Le competenze del volontariato civile, della riflessione epistemologica, dell’esperienza associativa e istituzionale, dell’attività investigativa e della medicina legale hanno consentito di considerare il tema da angolazioni complementari. È proprio questa pluralità, organizzata attorno a un progetto comune, a rappresentare uno dei tratti distintivi del Forum: mettere in relazione saperi ed esperienze che, pur muovendo da ambiti diversi, possono concorrere a una conoscenza più ampia e articolata dei fenomeni.

Particolarmente significativo è stata la relazione del prof. Carlo Ruta, storico e direttore scientifico del Forum, che ha sviluppato un’ampia analisi storico-antropologica delle trasformazioni della violenza negli anni Ottanta e Novanta. Il suo ragionamento ha richiamato l’attenzione sulla necessità di superare una lettura limitata alla successione degli avvenimenti, per ricostruire le relazioni, gli interessi, le dinamiche di potere e i mutamenti sociali e politici che concorrono a produrre le diverse forme della violenza. Non si tratta, dunque, soltanto di ricostruire le singole stragi o di catalogare gli atti criminali, ma di comprendere i processi che li rendono possibili, le loro connessioni e le trasformazioni che attraversano la società italiana.

Nel suo intervento, il fondatore del Forum ha chiarito il senso di questa impostazione:

«Nelle sessioni semestrali del Forum sulle stragi in Italia un posto a sé occupa l’esame storico e antropologico della violenza, pubblica e privata, e delle sue trasformazioni negli anni della Repubblica. La ragione è che non basta identificare l’atto violento in sé, ma è fondamentale, sul piano conoscitivo, spiegarlo nel profondo e da molteplici prospettive per individuarne le meccaniche interne e le relazioni, che sono complesse e mutevoli. La violenza quindi non va solo descritta e catalogata nelle sue fenomenologie esteriori, come fatti che ripugnano al senso morale e alla coscienza civile. Per essere meglio affrontata è fondamentale che sia anche storicizzata, indagata come processo e affrontata come fenomenologia profonda, plurale e problematica. È questo il compito di ricerca che ho previsto in questo impegno conoscitivo a più voci sulle stragi in Italia, che, con riferimento alle tre sessioni già effettuate, viene documentato nel libro presentato oggi».

La prospettiva indicata da Ruta ha dato unità ai diversi contributi, ribadendo una convinzione che accompagna l’intero progetto: la violenza non può essere compresa soltanto attraverso la descrizione dei suoi esiti più visibili e drammatici. Occorre indagarne le condizioni storiche, le strutture di relazione, le responsabilità e le forme di potere, senza rinunciare alla complessità e senza ridurre fenomeni differenti a un’unica spiegazione. È un lavoro che richiede continuità, confronto e un metodo capace di tenere insieme documentazione, interpretazione e pluralità disciplinare.

Di forte rilievo storico e civile è stato infine il ragionamento del senatore Giuseppe Lumia, già presidente della Commissione parlamentare antimafia, che ha espresso una convinta condivisione nei confronti dell’esperienza del Forum e del metodo di ricerca promosso dal suo direttore scientifico. Lumia ha sottolineato il valore di un impegno conoscitivo metodico e perseverante, fondato sul confronto e sulla disponibilità a interrogare criticamente la storia, contrapponendolo alle logiche di chiusura che tendono a comprimere il dibattito pubblico e la vita democratica del Paese.

Il suo intervento ha posto in evidenza un nesso fondamentale: un’esperienza di ricerca come quella del Forum non costituisce soltanto un esercizio di approfondimento storico, ma può contribuire alla qualità della democrazia. Una democrazia forte ha bisogno, infatti, di conoscenza, di memoria critica, di confronto tra competenze e di luoghi nei quali le questioni più difficili della storia nazionale possano essere affrontate senza semplificazioni e senza preclusioni.

La sessione di Ragusa ha così confermato il carattere non episodico dell’iniziativa. Il Forum si propone come uno spazio di ricerca e di discussione che, attraverso appuntamenti periodici, intende contribuire alla comprensione delle stragi e delle molteplici forme assunte dalla violenza in Italia, seguendone le trasformazioni nel tempo e mettendone in luce le connessioni con la storia politica, sociale e istituzionale della Repubblica.

Il volume presentato, dedicato agli anni Settanta e Ottanta e comprensivo di una riflessione sugli sviluppi successivi, assume in questo percorso una funzione importante: conserva e rende accessibili i risultati delle prime tre sessioni, ma al tempo stesso apre nuove domande e prepara ulteriori approfondimenti. La parte relativa agli anni Novanta costituirà infatti la base del quarto Forum, fissato per l’11 dicembre 2026, nel quale la riflessione verrà sviluppata e ampliata, con l’obiettivo di ricostruire una stagione decisiva della storia italiana e le trasformazioni che essa ha prodotto.

L’incontro del 12 novembre ha dunque rappresentato non un punto di arrivo, ma una tappa significativa di un lavoro che intende proseguire nel tempo. Il consenso espresso dai partecipanti e la qualità degli interventi hanno confermato l’importanza di un’esperienza collettiva nella quale la ricerca storica incontra le competenze professionali, la memoria civile e la responsabilità democratica. È in questa direzione che il Forum sulle stragi in Italia intende continuare il proprio cammino: non soltanto ricordare e ricostruire, ma comprendere, attraverso un’indagine condivisa e rigorosa, i processi che hanno segnato la storia del Paese.