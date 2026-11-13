Regionali, Siad-Csa-Cisal: “Basta giocare coi soldi dei lavoratori, proclamato lo stato di agitazione”

Palermo, 13 novembre 2026 – “L’aumento dell’indennità di amministrazione, annunciato dall’assessore regionale alla Funzione pubblica Francesca Garigliano, non può essere limitato ai dipendenti regionali ma va esteso anche a chi lavora negli enti strumentali e in tutte le amministrazioni in cui si applica il contratto regionale. E non si può certamente finanziare un aumento per tutti con i soldi del salario accessorio dei regionali”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca, Angelo Lo Curto e Gaspare Di Pasquale del sindacato Siad-Csa-Cisal.

“Se il Governo regionale vuole aumentare le indennità da 104 a 250 euro al mese – continuano – dovrà trovare risorse nuove e aggiuntive. Per questo chiediamo un emendamento alla Finanziaria e, nel frattempo, abbiamo proclamato lo stato di agitazione. Siamo pronti alla mobilitazione e a tornare in piazza, se sarà necessario: non è più il tempo dei giochini di bilancio e delle promesse vane”.