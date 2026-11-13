

Mattarella inaugura la mostra “Ispirazione Europa – Italia e Germania – Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato al Teatro Olimpico di Vicenza all’inaugurazione della mostra “Ispirazione Europa – Italia e Germania – Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”.

Durante l’evento, che si è aperto con l’esecuzione dell’Inno nazionale, hanno preso la parola il Sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, i curatori della mostra, Gabriella Belli e Valerio Terraroli, l’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Thomas Bagger. Subito dopo Il Capo dello Stato ha rivolto un saluto ai presenti.

Prima di prendere parte alla cerimonia, il Presidente Mattarella ha visitato la mostra, illustrata dai suoi curatori, esposta presso la Basilica Palladiana, edificio simbolo della città di Vicenza.

“Ispirazione Europa” racconta in tre capitoli i rapporti tra l’Italia e tre Paesi centrali nella storia e nella costruzione dell’Europa, Italia-Germania, Italia-Francia, Italia-Spagna, intrecciando la storia dell’arte con la storia politica e sociale.

Nello specifico, Italia-Germania, inaugurata alla presenza del Capo dello Stato, attraversa oltre due secoli di relazioni culturali tra i due Paesi, con particolare attenzione al Novecento, quando il dialogo tra artisti, intellettuali e architetti-designer italiani e tedeschi diventa uno dei motori della modernità europea.

Prima di fare rientro a Roma, Mattarella si è recato al Palazzo Leoni Montanari – Gallerie d’Italia di Vicenza, dove ha visitato la mostra “Giandomenico Tiepolo (1727-1804). Un mondo nuovo”, illustrata dal curatore Fabrizio Magani, Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.