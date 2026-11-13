ROMA, GUALTIERI: “DA RAPPORTO CARITAS INDICAZIONI PREZIOSE PER COSTRUIRE UNA CITTÀ PIÙ EQUA”

Roma, 13 novembre 2026 – “Il rapporto della Caritas di Roma offre indicazioni preziose per accompagnare le trasformazioni della città e rendere la crescita un’opportunità per un numero sempre maggiore di persone. I segnali positivi sull’economia, sull’occupazione e su alcuni indicatori di povertà si accompagnano a disuguaglianze ancora diffuse nei territori. Su questo siamo impegnati ogni giorno, con risorse importanti e investimenti strutturali nelle periferie, per rafforzare i servizi, riqualificare gli spazi pubblici e migliorare la qualità della vita nei quartieri.

La questione abitativa, alla quale il rapporto dedica particolare attenzione, è stata da subito una priorità della nostra amministrazione: la stiamo affrontando con un piano da 500 milioni di euro, che prevede l’acquisto di migliaia di nuove case, il rafforzamento delle manutenzioni e la rigenerazione di interi quartieri. Ma i Comuni da soli non possono rispondere a bisogni di questa portata: servono come noto risorse molto più ingenti e un forte impegno condiviso di tutti i livelli istituzionali a partire dal governo. Per questo, insieme a tanti sindaci italiani ed europei, siamo impegnati affinché il diritto alla casa torni al centro delle politiche europee e nazionali, con finanziamenti strutturali e strumenti capaci di sbloccare nuovi investimenti e aumentare l’offerta di alloggi accessibili.

Ringrazio la Caritas per le analisi del suo rapporto e per il suo impegno quotidiano accanto alle persone più fragili. Un contributo prezioso per proseguire il confronto e lavorare insieme al comune obiettivo di tradurre lo sviluppo di Roma in maggiore benessere e opportunità di inclusione”.

Così, in una nota, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.