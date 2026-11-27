

Presentato a Mattarella il Libro Bianco sulla Ricerca

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della presentazione del Libro Bianco sulla Ricerca, ha ricevuto al Quirinale una delegazione guidata dalla Vice Presidente del Senato, Maria Domenica Castellone.

Erano presenti il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, il Presidente dell’Accademia dei Lincei, Roberto Antonelli e il Presidente Coper e INFN, Antonio Zoccoli.