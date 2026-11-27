Ance Sicilia

Caro materiali: in Sicilia a rischio 755 cantieri, di cui 477 degli enti

locali.

Russo: “Prioritario trovare le risorse per pagare le imprese che hanno

eseguito lavori nel 2025 e garantire la prosecuzione degli interventi”

Palermo, 27 novembre 2026 – Dei 13mila cantieri a rischio chiusura in

tutta Italia per il caro materiali che dopo un anno non è ancora stato

pagato alle imprese, ammontano a 755 quelli della Sicilia che potrebbero

fermarsi se non si troveranno le risorse da erogare alle imprese che

hanno già eseguito quei lavori. L’Isola è all’ottavo posto nella

classifica nazionale per numero di casi a rischio.

L’indagine è stata condotta dal Centro studi di Ance nazionale

elaborando dati Cnce Edilconnect relativi a opere aggiudicate prima del

30 giugno 2023 e riferiti a cantieri attivi al 30 novembre 2025.

Per il presidente di Ance Sicilia, Salvo Russo, “si tratta di pagamenti

relativi al 2025 di cui le imprese hanno assoluto bisogno per garantire

la prosecuzione dei lavori e non compromettere il loro equilibrio

finanziario”.

La maggior parte delle opere in corso, il 63,2%, pari a 477, riguarda

cantieri degli enti locali e, quindi, a grande impatto per i cittadini

del territorio.

Di queste opere, il 13,4% (101 cantieri) fa capo a enti pubblici come

Università, Asp e Autorità portuali; il 10,5% (79 cantieri) fa

riferimento a società a partecipazione pubblica come Anas, Rfi, ecc; il

4,6% (35 cantieri) riguarda amministrazioni dello Stato come Presidenza

del Consiglio e ministeri; infine, l’8,3% (63 cantieri) è a cura di

consorzi di bonifica, società di gestione di acqua ed energia,

autostrade, ecc..

“Non possiamo permetterci uno stop dopo i grandi sforzi che imprese e

P.a. hanno fatto per mettere a terra il Pnrr”, continua il presidente di

Ance Sicilia. Conclude Salvo Russo: “È prioritario trovare le risorse

per pagare le imprese e non compromettere la crescita e l’occupazione

della regione”.