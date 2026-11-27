Ance Sicilia
Caro materiali: in Sicilia a rischio 755 cantieri, di cui 477 degli enti
locali.
Russo: “Prioritario trovare le risorse per pagare le imprese che hanno
eseguito lavori nel 2025 e garantire la prosecuzione degli interventi”
Palermo, 27 novembre 2026 – Dei 13mila cantieri a rischio chiusura in
tutta Italia per il caro materiali che dopo un anno non è ancora stato
pagato alle imprese, ammontano a 755 quelli della Sicilia che potrebbero
fermarsi se non si troveranno le risorse da erogare alle imprese che
hanno già eseguito quei lavori. L’Isola è all’ottavo posto nella
classifica nazionale per numero di casi a rischio.
L’indagine è stata condotta dal Centro studi di Ance nazionale
elaborando dati Cnce Edilconnect relativi a opere aggiudicate prima del
30 giugno 2023 e riferiti a cantieri attivi al 30 novembre 2025.
Per il presidente di Ance Sicilia, Salvo Russo, “si tratta di pagamenti
relativi al 2025 di cui le imprese hanno assoluto bisogno per garantire
la prosecuzione dei lavori e non compromettere il loro equilibrio
finanziario”.
La maggior parte delle opere in corso, il 63,2%, pari a 477, riguarda
cantieri degli enti locali e, quindi, a grande impatto per i cittadini
del territorio.
Di queste opere, il 13,4% (101 cantieri) fa capo a enti pubblici come
Università, Asp e Autorità portuali; il 10,5% (79 cantieri) fa
riferimento a società a partecipazione pubblica come Anas, Rfi, ecc; il
4,6% (35 cantieri) riguarda amministrazioni dello Stato come Presidenza
del Consiglio e ministeri; infine, l’8,3% (63 cantieri) è a cura di
consorzi di bonifica, società di gestione di acqua ed energia,
autostrade, ecc..
“Non possiamo permetterci uno stop dopo i grandi sforzi che imprese e
P.a. hanno fatto per mettere a terra il Pnrr”, continua il presidente di
Ance Sicilia. Conclude Salvo Russo: “È prioritario trovare le risorse
per pagare le imprese e non compromettere la crescita e l’occupazione
della regione”.