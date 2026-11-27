Mattarella apre a Napoli il 37° Congresso Nazionale dell’ANM
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte alla cerimonia di apertura del 37esimo Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati – ANM, che si è tenuta al Teatro di San Carlo di Napoli.
Dopo i saluti del Vice Sindaco di Napoli Laura Lieto e di Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, è intervenuta Leda Rossetti, Presidente della Giunta Esecutiva Sezionale di Napoli dell’Associazione Nazionale Magistrati.
A seguire, Giuseppe Tango, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, ha esposto la sua relazione.
Questa edizione del congresso, che proseguirà nelle giornate di sabato e domenica a Castel Capuano, si sviluppa intorno al tema “La giustizia che cambia: la sfida del nuovo umanesimo tra persona, tecnologia e garanzie costituzionali”.
Napoli, 27/11/2026 (II mandato)