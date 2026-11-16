

Mattarella alla Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata transnazionale

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto, presso il Palazzo di Giustizia di Palermo, alla cerimonia in occasione della Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata transnazionale.

L’evento è stato aperto dai saluti di Antonio Balsamo, Presidente della Corte di Appello di Palermo; Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; Dario Greco, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.