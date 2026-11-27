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Al Santa Maria della Scala apre la mostra

“Santa Caterina da Siena. Estasi e ardore”

Oggi il taglio del nastro e l’inaugurazione aperta alla cittadinanza per il progetto espositivo

dedicato alla costruzione dell’immagine della Santa tra Cinquecento e Seicento. Fino al 30 marzo 2027

oltre sessanta opere dialogano con un itinerario diffuso nei luoghi cateriniani della città

Siena, 27 novembre 2026 – Al Santa Maria della Scala si è aperta oggi la mostra “Santa Caterina da Siena. Estasi e ardore”. La preview riservata alla stampa, alle autorità e alle istituzioni, segna l’avvio dell’evento internazionale, che da domani, sabato 28 novembre 2026, sarà visitabile dal pubblico fino al 30 marzo 2027 negli spazi del Complesso museale senese.

Insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, la mostra riunisce oltre sessanta opere tra dipinti, sculture, disegni, incisioni e libri antichi, proponendo un percorso dedicato alla costruzione dell’immagine di Santa Caterina da Siena tra la stagione successiva al Concilio di Trento e il pieno Seicento. Il progetto, curato dai docenti universitari Alessandro Angelini (Università di Siena), Gabriele Fattorini (Università di Firenze) e Michele Maccherini (Università dell’Aquila), approfondisce la definizione dell’iconografia cateriniana attraverso i grandi temi dell’estasi, delle stimmate, dell’Eucaristia, della visione mistica e della scrittura, restituendo insieme il ruolo che la santa continua ad avere nella memoria religiosa, artistica e civile di Siena.

La mostra prende avvio da una sezione introduttiva dedicata alla vita, alla devozione e ai luoghi di Caterina, per poi svilupparsi in sei nuclei che seguono l’evoluzione della sua immagine e il suo consolidarsi nella cultura figurativa della prima età moderna. L’allestimento, curato dagli architetti Margherita Palli e Alessandro Pedretti con Giacomo Guarneri (Studio C.B.B.B. srl), è stato concepito in stretta relazione con il lavoro dei curatori, con un’attenzione puntuale al ritmo del percorso, al rapporto tra opere e documenti e al dialogo con gli spazi del Santa Maria della Scala. Al centro emerge la figura di Francesco Vanni, protagonista decisivo nella codificazione dell’immagine post-tridentina della santa, affiancato da artisti come Alessandro Casolani, Rutilio Manetti, Francesco Rustici detto il Rustichino, Bernardino Mei e Raffaello Vanni.

Tra le opere esposte figurano il “Matrimonio mistico di Santa Caterina” e “Santa Caterina beve il sangue dal costato di Cristo”, proprio di Vanni, la “Santa Caterina riceve l’Eucarestia” di Alessandro Casolani, la “Santa Caterina da Siena che scrive” di Rutilio Manetti e quella di Bernardino Mei e il monumentale “Santa Caterina riceve le stimmate” di Raffaello Vanni, proveniente da Pisa. A queste si affiancano busti in terracotta, fogli preparatori, cicli incisi, cronache e libri che permettono di seguire il formarsi di una vera e propria grammatica visiva della santa.

Uno degli aspetti più significativi dell’esposizione è proprio la pluralità dei materiali raccolti. Dipinti e sculture dialogano con incisioni, volumi, documenti e testi agiografici, consentendo di osservare come l’immagine di Caterina si sia diffusa nel tempo attraverso linguaggi, funzioni e pubblici diversi. La mostra non propone soltanto una successione di capolavori, ma una ricostruzione della memoria visiva della santa e del modo in cui è stata riconosciuta, interpretata e trasmessa tra devozione, arte e cultura.

La sede del progetto ne rafforza il significato. Il Santa Maria della Scala è infatti uno dei luoghi più strettamente legati alla memoria di Caterina, che qui pregava e prestava assistenza ai malati. Nei livelli inferiori dell’antico ospedale si conserva ancora l’Oratorio di Santa Caterina della Notte, spazio profondamente connesso alla sua esperienza umana e spirituale. La mostra nasce anche da questo rapporto tra opere e luogo, tra storia figurativa e memoria concreta della città.

Durante il periodo espositivo sarà inoltre proposto un itinerario diffuso nei principali luoghi cateriniani di Siena, che consentirà di ampliare l’esperienza della visita oltre le sale della mostra. Il percorso comprenderà la Basilica di San Domenico, l’Oratorio di Santa Caterina in Fontebranda, l’Oratorio della Cucina, l’Oratorio del Crocifisso delle stimmate, la chiesa di San Raimondo al Refugio, l’Oratorio di Santa Caterina del Paradiso della Contrada del Drago e la Cappella Chigi nel Duomo di Siena, con le opere di Gian Lorenzo Bernini ed Ercole Ferrata. A consolidare questa dimensione diffusa contribuisce anche il lavoro di valorizzazione territoriale promosso dall’Associazione DMO Terre di Siena, che accompagna la mostra con esperienze e proposte dedicate, pensate per mettere in relazione il percorso espositivo, i luoghi cateriniani del centro storico e una conoscenza più ampia del territorio. La mostra si prolunga così oltre lo spazio urbano e contribuisce a trasformare la città e il comprensorio in un sistema culturale diffuso, dove immagini, devozione, luoghi e accoglienza continuano a dialogare. L’organizzazione si avvale inoltre della collaborazione di Dear Guests, visitor center ufficiale di Opera Laboratori e presidio dedicato all’accoglienza culturale nel cuore di Siena.

La preview odierna – di fronte a Simone Guerrini, Consigliere Direttore dell’Ufficio di Segreteria del Presidente Sergio Mattarella – si è aperta con i saluti istituzionali del Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, del Presidente della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala Cristiano Leone e del Cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, per poi proseguire con gli interventi dei tre curatori, che hanno messo in evidenza il contesto storico e figurativo della mostra, la centralità di Francesco Vanni, il tema delle stimmate, il rapporto con la cultura tridentina e l’apertura del percorso al Seicento, fino al valore degli itinerari cittadini legati alla memoria di Caterina. Gli stessi curatori hanno poi guidato giornalisti e autorità lungo le sette sezioni dell’esposizione spiegando l’allestimento e il valore di ogni singola opera.

La mostra si avvale del catalogo “Santa Caterina da Siena. Estasi e ardore. Edizione Illustrata” edito da Sillabe per la Collana Sillabe Mostre. Il volume propone una prospettiva specifica nell’ambito degli studi su santa Caterina da Siena: indagare la trasformazione della sua immagine tra la fine del Cinquecento e il Seicento, quando la tradizione tardomedievale e rinascimentale fu profondamente rinnovata dalla cultura religiosa post-tridentina e dalle nuove esperienze della pittura italiana, in piena età barocca. Attraverso Caterina, il catalogo mette inoltre in luce il modo in cui Siena, dopo la perdita dell’indipendenza e l’ingresso nello Stato mediceo, tornò a interrogarsi sulla propria identità religiosa, culturale e artistica: i numerosi studi offrono pertanto un contributo importante per l’approfondimento di una fase artistica della città, quella successiva alla caduta della Repubblica, trascurata in passato. Il nucleo di opere prese in esame ed esposte negli spazi dell’antico ospedale di Santa Maria della Scala, comprende dipinti, sculture, disegni, stampe e libri, estendendo la riflessione anche a opere conservate negli oratori, nelle chiese e nei santuari cittadini, testimonianze spesso inamovibili di un culto che ha profondamente segnato la fisionomia di Siena.

La mostra “Santa Caterina da Siena. Estasi e ardore” è il risultato di un ampio lavoro scientifico, istituzionale e organizzativo che ha coinvolto, a diverso titolo, numerosi soggetti. Il progetto si è sviluppato a partire dal meticoloso impegno dei curatori Alessandro Angelini, Gabriele Fattorini e Michele Maccherini e del Comitato Scientifico, composto da Alessandro Angelini, Elisabetta Belli, Laura Bonelli, Marco Fagiani, Gabriele Fattorini, Mattia Giancarli, Axel Hémery, Michele Maccherini, Michele Occhioni e Milena Pagni. La realizzazione dell’evento ha inoltre potuto contare sulla disponibilità e sulla collaborazione dei Padri Domenicani della Basilica di San Domenico in Siena, luogo centrale nella memoria cateriniana e nel percorso diffuso cittadino.

La mostra è promossa da Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, Comune di Siena, Musei Nazionali di Siena, Università di Siena, Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, Archivio di Stato di Siena e Opera della Metropolitana di Siena, con il patrocinio di Regione Toscana, Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede e Pontificio Comitato di Scienze Storiche.

Al progetto si affiancano inoltre gli enti sostenitori – Comune di Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena (FMPS), Si.ge.ri.co. S.p.A., Immagine Studio S.n.c. e Unicoop Firenze – e i partner che hanno collaborato alla sua realizzazione: Vernice Progetti Culturali, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell’Università di Firenze, Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila e Opera Laboratori.

Un ringraziamento particolare è rivolto agli enti prestatori, la cui disponibilità ha reso possibile la qualità e la ricchezza del percorso espositivo: Accademia Carrara, Bergamo; Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino; Arcidiocesi di Firenze; Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza; Arcidiocesi di Pisa; Archivio di Stato di Siena; Biblioteca Comunale degli Intronati, Siena; Contrada del Drago, Siena; Fondazione Conservatori Riuniti, Siena; Società di Esecutori di Pie Disposizioni, Siena; Gallerie dell’Accademia di Venezia; Gallerie degli Uffizi – Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Firenze; Fondazione Monte dei Paschi di Siena; Nobile Contrada dell’Oca, Siena; Monte dei Paschi di Siena; Ministero dell’Interno – Fondo Edifici di Culto (FEC); Museo Civico di Siena; Musei Nazionali di Siena; Venerabile Arciconfraternita di Santa Caterina dei Senesi, Roma; Collezione Carlo Cittero; Collezione Gian Enzo Sperone; oltre ad altre collezioni private di Siena e Parigi.

La mostra si avvale inoltre del supporto dei media partner Fondazione Italia Patria della Bellezza e Canale 3 Toscana.

Le dichiarazioni

Nicoletta Fabio, Sindaco di Siena

“Santa Caterina è una delle figure che più profondamente appartengono all’identità di Siena, non soltanto sul piano religioso, ma anche su quello civile, culturale e storico. In lei la città riconosce una voce capace di unire contemplazione e responsabilità pubblica, spiritualità e parola rivolta al mondo. Questa mostra restituisce tutto questo con grande forza, perché non si limita a raccogliere opere di straordinario valore, ma ricostruisce il modo in cui l’immagine di Caterina ha attraversato i secoli ed è entrata nella memoria collettiva. Per Siena è anche un progetto di visione. Il percorso, infatti, non si chiude dentro il Santa Maria della Scala, ma si apre al territorio, al centro storico, ai suoi oratori, alle sue chiese, ai suoi luoghi più profondamente legati alla santa. È in questa relazione tra mostra e spazio urbano che si esprime un’idea di valorizzazione capace di tenere insieme patrimonio, identità e futuro della città”.

Cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo metropolita di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza:

“Siena celebra Santa Caterina con una mostra che va oltre i confini cittadini e abbraccia l’Italia e l’Europa. Un messaggio, quello di Caterina, di una donna che ha saputo guardare al futuro in tanti ambiti: nella politica, nella Chiesa, nella comunicazione ed anche verso i più fragili, gli ultimi. Il suo è un messaggio quanto mai attuale, che ha attraversato i secoli mantenendo la sua freschezza e la sua stringente attualità. Questa mostra, attesa da tempo, celebra la Santa di Siena in occasione anche di un anno straordinario che ho deciso di indire in suo onore, e che prenderà il via il prossimo 17 gennaio 2027 in occasione del 650° anniversario del ritorno dei Papi ad Avignone a Roma. La “cattività avignonese” terminò grazie all’impegno incessante proprio di Santa Caterina, che seppe restituire il suo vescovo alla città di Roma”.

Cristiano Leone, Presidente della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala:

“Nel Dialogo, che dettò ai suoi discepoli, Caterina descrive Cristo come un ponte tra la terra e il cielo, a cui si sale per tre gradini. Il Santa Maria della Scala porta la scala nel proprio nome, e mi sembra che la mostra chieda di essere percorsa in questo senso. Il primo gradino è il corpo. In queste corsie per secoli sono stati accolti i malati e i bambini abbandonati. Secondo la tradizione, Caterina vi passava le notti accanto ai sofferenti, consumata dai digiuni. Si sale poi alla forma. Gli artisti hanno dovuto dare un volto a una donna che diceva che la propria natura era il fuoco, e le opere riunite in mostra dopo anni di studio documentano le soluzioni, molto diverse tra loro, che hanno trovato nel tempo. Il terzo gradino è lo spirito, e spetta al visitatore salirlo, continuando il cammino che dalla materia passa per la forma. Lasciate le sale che guardano il Duomo, si può scendere nell’oratorio della Compagnia di Santa Caterina della Notte, fino al piccolo ambiente in cui, si racconta, la santa riposava. Cella era il nome che Caterina dava al luogo interiore in cui l’anima, guardandosi con verità, trova Dio: la cella del conoscimento di sé”.

Vanna Giunti, assessore al turismo del Comune di Siena:

“La mostra dedicata a Santa Caterina rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni ed enti culturali possa generare nuove opportunità di valorizzazione e promozione della città. Fare sistema significa costruire un’offerta culturale integrata, capace di andare oltre il singolo evento e coinvolgere l’intero territorio. È questa la direzione in cui vogliamo lavorare, anche attraverso la DMO Terre di Siena, per rafforzare un turismo culturale e di destinazione che inviti i visitatori a scoprire e vivere Siena nella sua interezza, valorizzandone storia, arte e identità”.

Alessandro Angelini, coordinatore dei curatori:

“Persa la propria libertà politica con la capitolazione sotto il ducato mediceo nel 1559, Siena coltivò con tenacia una propria autonomia culturale dalla città dominante. Nell’Italia segnata dalla riforma della Chiesa dopo il concilio di Trento, la città rivalutò la memoria dei propri santi medievali e in particolare di Santa Caterina, certo la più celebre, il cui culto era davvero universale. I pittori maggiori della città, come Francesco Vanni o Rutilio Manetti, che guardavano soprattutto alle grandi novità pittoriche che andavano maturando a Roma, furono impegnati a illustrare storie della santa, facendole rivivere in un’atmosfera originale, fatta di continue visioni, in un clima che esaltava l’epifania del sacro”.

Gabriele Fattorini, curatore della mostra:

“Le arti figurative testimoniano al meglio il fenomeno della promozione del culto verso Caterina, promosso a Siena, a seguito della canonizzazione del 1461, dal Comune, dall’ordine domenicano e dalle confraternite. Dopo la fine dell’antica Repubblica, a fronte di una venerazione estesa a tanti altri santi illustri e a diversi beati locali, Caterina seppe meritarsi, insieme a Bernardino, il ruolo di patrona de facto del “nuovo” Stato mediceo”.

Michele Maccherini, curatore della mostra:

“La mostra racconta Caterina attraverso l’arte senese e, nello stesso tempo, assume l’immagine della Santa come filo conduttore per ripercorrere le trasformazioni della pittura cittadina. Ne emerge la straordinaria qualità della produzione del secondo Cinquecento e del Seicento, nonostante il declino politico di Siena. Le opere esposte e i percorsi in città guidano il visitatore tra le molteplici forme assunte dall’immagine cateriniana, dalla spiritualità post-tridentina al naturalismo seicentesco, fino al Barocco, delineando una storia nella quale arte, fede e politica sono profondamente intrecciate”.

I curatori della mostra

Alessandro Angelini

Alessandro Angelini è professore ordinario di Storia dell’arte moderna all’Università degli studi di Siena. Si è laureato in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Siena con Giovanni Previtali e ha conseguito il diploma di specializzazione in Storia dell’arte nello stesso ateneo; ha inoltre svolto il dottorato di ricerca presso l’Università di Torino. È coordinatore del Dottorato di Ricerca in Storia dell’Arte consorziato tra l’Università di Siena e l’Università per Stranieri di Siena; fa parte del comitato scientifico dei Musei Nazionali di Siena e dell’Opera del Duomo di Siena. Dopo l’insegnamento nelle scuole secondarie superiori, è stato ricercatore e professore associato all’Università dell’Aquila, per poi approdare all’Università di Siena, dove insegna dal 2004. I suoi studi si sono concentrati in particolare sulla pittura e sulla scultura del Rinascimento a Siena e in Toscana, oltre che sulla scultura e sulle arti figurative nella Roma del Seicento, con una specifica attenzione a Gian Lorenzo Bernini e all’ambiente della sua committenza. Ha pubblicato saggi e articoli in volumi e riviste scientifiche ed è membro della redazione di Prospettiva. Ha partecipato alla cura di importanti mostre e dei relativi cataloghi, tra cui Disegni italiani del tempo di Donatello (Firenze, 1986), Domenico Beccafumi e il suo tempo (Siena, 1990), Francesco di Giorgio e il Rinascimento a Siena (Siena, 1993), Alessandro VII Chigi, il papa senese di Roma moderna (2000). La riscoperta dell’antico da Federighi a Michelangelo (2005). Tra le sue pubblicazioni si segnalano inoltre Gian Lorenzo Bernini, i Chigi tra Roma e Siena (1998), Piero della Francesca (Milano, 2014) e Arte di corte nell’Europa del Seicento, Roma 2024.

Gabriele Fattorini

Gabriele Fattorini è professore associato di Storia dell’arte moderna presso l’Università degli Studi di Firenze dal 2020. Formatosi con Luciano Bellosi all’Università di Siena, si è laureato con lode nel 1995, ha conseguito il diploma di Specializzazione in Archeologia e Storia dell’arte presso lo stesso ateneo e il dottorato di ricerca in Storia e critica d’arte all’Università di Torino. È stato assegnista di ricerca all’Università di Siena e ricercatore all’Università degli Studi di Messina, dove ha svolto attività didattica nei corsi di laurea triennale e magistrale. I suoi interessi di ricerca riguardano l’arte dell’Italia centrale tra XIV e XVI secolo, con particolare attenzione all’ambito toscano e senese. Si occupa soprattutto di pittura e scultura, approfondendo temi legati alla committenza, alla provenienza, alla funzione delle opere e al collezionismo. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, tra cui una monografia su Andrea Sansovino, e di contributi apparsi in riviste specialistiche come The Burlington Magazine, Bollettino d’arte, Paragone, Prospettiva, Nuovi Studi, Predella, Bulletin van het Rijksmuseum e La Diana. Nel corso della sua attività ha partecipato a convegni nazionali e internazionali e ha collaborato a importanti mostre in Italia e all’estero. Tra queste si segnalano Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento (Siena, Santa Maria della Scala, 2010) e Federico da Montefeltro e Francesco di Giorgio. Urbino crocevia delle arti (Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, 2022), delle quali è stato tra i curatori. In tempi recenti ha collaborato alla mostra Donatello, il Rinascimento (Firenze, Palazzo Strozzi, 2022) e al Catalogo del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze (Mandragora, 2026). Membro dei collegi di dottorato in Storia delle arti e dello spettacolo (Università di Firenze, Pisa e Siena) e in Storia dell’arte (Università di Siena e l’Università per Stranieri di Siena), è stato Hanna Kiel fellow di Villa I Tatti – The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (2012-2013). Dal 2009 ricopre l’incarico di Direttore del Museo Diocesano di Pienza, e attualmente è membro del Comitato scientifico dei Musei Nazionali di Siena e delle riviste Studi giraldiani e Contesti d’arte.

Michele Maccherini

Michele Maccherini è professore associato di Storia dell’arte moderna all’Università degli Studi dell’Aquila dal 2004. In precedenza, ha insegnato Storia dell’arte e discipline affini nella scuola secondaria superiore e ha diretto i Musei civici di San Gimignano, collaborando inoltre con diversi enti e istituzioni nel campo della storia dell’arte.

La sua attività scientifica si concentra in particolare sulla pittura senese tra Cinquecento e primo Seicento, sull’arte e il collezionismo romano tra tardo Cinquecento e primo Seicento e sull’arte aquilana in età moderna, dal Rinascimento al Settecento. Ha pubblicato saggi e articoli su riviste specialistiche, tra cui Prospettiva, Nuovi Studi e Bollettino d’arte. Ha partecipato, come collaboratore, membro di comitato scientifico e curatore, a numerose mostre, tra cui Domenico Beccafumi e il suo tempo, Francesco di Giorgio e il Rinascimento a Siena. 1450-1500, Roma e Siena: echi e opere. Raffaello e Caravaggio al centro di un rapporto millenario, Benedetto da Maiano a San Gimignano. La riscoperta di un crocifisso dimenticato, Pittura d’aria e nubi. La fortuna di Federico Barocci, Condivisione d’affetti. Firenze e Santo Stefano di Sessanio. Opere d’arte dalla Galleria degli Uffizi e Giulio Cesare e Francesco Bedeschini. Disegno e invenzione all’Aquila nel Seicento. È stato rappresentante dei professori associati nel Senato Accademico ed è stato per più mandati presidente del corso di laurea in Beni culturali.

OPERE IN MOSTRA

Prima Sezione

Caterina da Siena e il suo culto

Andrea di Bartolo

(Siena, documentato dal 1389 – 1429)

Caterina da Siena con altre quattro beate domenicane (Giovanna da Firenze, Vanna da Orvieto, Margherita da Città di Castello, Daniela da Orvieto) e storie delle medesime

1394-1398 circa

tempera e oro su tavola

Venezia, Gallerie dell’Accademia

Neroccio di Bartolomeo de’ Landi

(Siena, 1447-1500)

Santa Caterina da Siena

1490-1495

terracotta dipinta

Siena, Santa Maria della Scala, oratorio della compagnia dei Disciplinati –

Società di Esecutori di Pie Disposizioni

Girolamo di Benvenuto

(Siena, 1470-1524)

Santa Caterina da Siena accompagna papa Gregorio XI da Avignone a Roma

1498 circa

tempera su tavola

Siena, Società di Esecutori di Pie Disposizioni

Giacomo Pacchiarotti

(Siena, 1474-1540)

Cataletto della compagnia di Santa Caterina sotto le volte dell’ospedale di Santa Maria della Scala

a. Santa Caterina da Siena accoglie i confratelli sotto il manto

b. Cristo risorto

c. Compianto su Cristo deposto

d. Stimmate di santa Caterina da Siena

1520 circa

tempera su tavola

Siena, Santa Maria della Scala – oratorio della compagnia di Santa Caterina della Notte, Arcidiocesi di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino

Lorenzo di Mariano, detto il Marrina

(Siena, 1476-1534)

Busto di Santa Caterina da Siena

1517

terracotta dipinta

Siena, oratorio di Santa Caterina del Paradiso

Contrada del Drago

Domenico Beccafumi detto Mecarino

(Simignano, Sovicille, 1484 ca – Siena, 1551)

Stimmate di santa Caterina da Siena

1545-1551

olio su carta incollata su tavola

Collezione privata

Lattanzio Bonastri

(Lucignano d’Arbia, 1550 ca – Roma, 1585 ca)

Santa Caterina da Siena invoca Cristo per la conversione di due condannati a morte

1578 circa

bozzetto, olio su tela

Siena, Pinacoteca Nazionale

Domenico Cafaggi

(Settignano, 1530 – Siena, 1608)

Busto di Santa Caterina da Siena

1587 circa

terracotta

Siena, oratorio di Santa Caterina in Fontebranda

Nobile Contrada dell’Oca

Rutilio Manetti (?)

(Siena, 1571-1639)

Tavola di Biccherna con la Madonna di Provenzano venerata dai santi Caterina e Bernardino da Siena

1604 olio su tavola – Siena, Archivio di Stato

Seconda sezione

Un pittore per la celebrazione della santa: Francesco Vanni

Giovanni De’ Vecchi

(Sansepolcro, 1543 – Roma, 1615)

Francesco Vanni

(Siena, 1564-1610)

Santa Caterina da Siena beve il sangue dal costato di Cristo

1580-1585

olio su tela

Roma, chiesa di San Lorenzo degli Speziali in Miranda

Nobile Collegio Chimico Farmaceutico Universitas Aromatariorum Urbis,

Francesco Vanni

(Siena, 1564-1610)

Cataletto della Compagnia di Santa Caterina in Fontebranda:

a. Santa Caterina da Siena in estasi

b. Madonna che adora il Bambino

c. Cristo in pietà sorretto da un angelo

d. Santa Caterina da Siena in meditazione

1591

olio su tavola

Siena, santuario Casa di Santa Caterina da Siena

Arcidiocesi di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino

Francesco Vanni

(Siena, 1564-1610)

Santa Caterina da Siena beve il sangue dal costato di Cristo

1594 circa

olio su tela

Siena, Casa di San Girolamo

Provincia della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli

Francesco Vanni

(Siena, 1564-1610)

Studio preparatorio per Santa Caterina da Siena col Bambino, la Vergine e san Giovannino e san Clemente I papa

1593 circa

carboncino e tracce di gessetto bianco su carta

Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe

Francesco Vanni

(Siena, 1564-1610)

Santa Caterina da Siena col Bambino, la Vergine, san

Giovannino e san Clemente I papa

1593

olio su tela

Siena, Pinacoteca Nazionale

Jean Turpin

([?] 1551 ca – notizie fino al 1626)

Santa Caterina da Siena col Bambino, la Vergine, san

Giovannino e san Clemente I papa

post 1648

bulino

Siena, Biblioteca comunale degli Intronati

Francesco Vanni

(Siena, 1564-1610)

Matrimonio mistico di Santa Caterina da Siena

1602-1603

olio su tela

Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Terza sezione

Francesco Vanni ‘invenit’: le due agiografie illustrate di santa Caterina

Francesco Vanni

(Siena, 1564-1610)

Schizzo per il frontespizio di

Vita, mors, gesta, et miracula quaedam selecta B. Catherinae Senensis

1595-1596 circa – pietra rossa – Siena, Biblioteca comunale degli Intronati

Pieter de Jode

(Anversa, 1572/73 ca – 1634)

su invenzione di Francesco Vanni

(Siena, 1564-1610)

Vita, mors et miracula quaedam selecta B. Catherinae Senensis

1597

12 bulini

Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Francesco Vanni

(Siena, 1564-1610)

Due studi per la Messa del beato Raimondo e la comunione miracolosa di santa Caterina da Siena, studio di figura inginocchiata di profilo a sinistra e schizzo di busto con le braccia incrociate sul petto

1590-1596 circa

pietra nera, penna e inchiostro bruno

Siena, Biblioteca comunale degli Intronati

Giovanni Florimi (?)

(documentato a Siena dal 1597 al 1635)

su invenzione di

Francesco Vanni

(Siena, 1564-1610)

D. Catharinae Senensis virginis ss.mae Ord. Praedicatorum vita ac miracula selectiora Franciscus Van.s inuen. Matthaeus Florimus for. Per illustri d. Mutio de Placitis equiti et operario Domus Senen. Patrono suo singularissimo Ioannes Matthaei fil. de Florimis

[Siena], Matteo Florimi

1608

29 bulini

Siena, Biblioteca comunale degli Intronati

Francesco Vanni

(Siena, 1564-1610)

Modelletto per il Matrimonio mistico di santa Caterina da Siena di San Raimondo al Refugio

1601 circa

pietra nera, penna e inchiostro bruno, pennello e inchiostri grigio e bruno diluiti e

lumeggiature su carta quadrettata a pietra rossa;

Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe

copia da Francesco Vanni

(Siena, 1564-1610)

Matrimonio mistico di Santa Caterina da Siena

XVII secolo