I combattimenti continuano a imperversare su altri fronti. Nella regione di Kherson, nel sud dell’Ucraina, “i residenti hanno lasciato il villaggio di Trudoliubivka” e le forze russe “continuano a bombardare i territori occupati e le posizioni dell’esercito ucraino” , ha riferito la presidenza ucraina, avvertendo di una crisi umanitaria nelle aree controllate dalla Russia.

Sempre nel sud, Kiev ha riferito che un missile da crociera russo ha colpito un’azienda agricola nel grande porto di Odessa: “I magazzini sono stati danneggiati. Secondo le prime informazioni, l’attacco ha provocato due “vittime” , ma la presidenza non ha specificato se si trattasse di persone uccise o ferite.

Il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov ha fornito un aggiornamento sulle ultime operazioni russe. Secondo Mosca, aerei e artiglieria russi hanno colpito numerose concentrazioni di truppe ed equipaggiamenti ucraini nelle ultime ventiquattro ore.

La Russia afferma quindi di aver distrutto un “punto di schieramento di mercenari stranieri” vicino a Dachnoe, nella regione di Odessa, nonché due centri di comando ucraini e sei depositi di munizioni vicino alle località di Vessioloe, Bakhmout (regione di Donetsk) e Spornoe, Podlesnoe e Loskoutovka ( regione di Luhansk). L’esercito russo afferma anche di aver colpito con missili un centro di addestramento di artiglieria ucraino vicino a Stetskivka, nella regione di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina. Senza menzionare un centro di addestramento all’artiglieria, il governatore della regione di Sumy ha denunciato sei attacchi missilistici russi contro la regione nelle ultime ventiquattro ore.

Mosca afferma che le unità ucraine si stanno ritirando da Sievierdonetsk

“Le unità dell’esercito ucraino che hanno subito perdite critiche nei combattimenti per la difesa di Sievierdonetsk [fino al 90 per cento in diverse unità] si stanno ritirando a Lyssychansk “, ha affermato il Ministero della Difesa. Non ha fornito alcuna indicazione sul numero di soldati ucraini che si sarebbero ritirati.

Quattro combattenti stranieri, tra cui un francese, uccisi in Ucraina

Quattro soldati volontari stranieri sono stati uccisi in azione, ha annunciato la Legione internazionale per la difesa territoriale dell’Ucraina, l’organizzazione ufficiale dei combattenti volontari stranieri. La legione ha citato i nomi di un olandese, un australiano, un tedesco e un francese, senza specificare la data o le circostanze della loro morte.Il ministero degli Esteri francese ha riferito della morte in Ucraina di un “ combattente francese partito come volontario” .

“Il popolo ucraino e le Forze armate ucraine rendono omaggio al sacrificio degli eroi stranieri venuti per proteggere il popolo ucraino da questa barbara invasione, ma anche per difendere la libertà e la democrazia ovunque nel mondo” , scrive la Difesa del Territorio in un comunicato stampa postato sulla sua pagina Facebook con le foto degli uomini in mimetica e che trasportano armi leggere.

I giornalisti dell’Agence France-Presse (AFP) hanno partecipato al funerale dell’olandese Ronald Vogelaar il 21 maggio a Kharkiv. I suoi colleghi hanno detto che era stato ucciso diversi giorni prima dall’artiglieria. Secondo quanto riferito, anche il combattente australiano è stato ucciso a maggio e la sua morte è stata confermata da un portavoce del Foreign Office.

La legione spiega sul suo sito web che i cittadini provenienti da Danimarca, Israele, Polonia, Lettonia, Croazia, Regno Unito, Paesi Bassi e Canada si sono uniti ai suoi ranghi. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva annunciato la formazione di questa forza all’inizio della guerra e le autorità ucraine hanno assicurato di aver ricevuto circa ventimila richieste. La Russia ha affermato questa settimana che le sue forze hanno ucciso “centinaia” di combattenti stranieri in Ucraina dall’inizio della sua invasione e hanno arginato il flusso di nuovi arrivi.