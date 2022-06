Una barca, 6 persone alla volta, la New Wave anni 80: Paolo Benvegnù si esibisce sul Trasimeno

Dal 17 al 19 giugno riparte il tour della nuova produzione discografica del Collettivo Paolo Benvegnù nella suggestiva cornice del Lago Trasimeno, faccia a faccia con la musica, per un concerto esclusivo di cui tenere memoria

La cornice suggestiva del lago più esteso dell’Italia centrale: il Lago Trasimeno. Una barca a vela per catturare il vento con i suoi suoni e i suoi riverberi, tra aria, acqua e luce. Sei spettatori alla volta, uniti da una comune passione per la musica, per il tempo ben speso, per l’oscuramento della tecnologia a favore di un qui ed ora nel quale immergersi pienamente. I capolavori della New Wave anni 80 da intrecciare alle trame di un lago millenario e dei suoi prodotti tipici.

Riparte dall’antico borgo di San Feliciano (Magione) l’inconsueta tournée di Paolo Benvegnù e del suo collettivo. Riparte dal “basso”, grazie alla fortunata campagna di crowdfunding realizzata su Produzionidalbasso.com, che già ha permesso la produzione del disco “Delle inutili premonizioni Vol. 2 – a Collection of Oldies”. Riparte dalla terra e dall’acqua, per un concerto galleggiante che porterà sei persone alla volta, nei giorni 17, 18 e 19 giugno 2022, a riscoprire il flusso laminare di un lago dalla lunga memoria, come le canzoni e i gruppi che vi saranno evocati: dai Joy Division ai Roxy Music, dai New Order a Peter Murphy.

Partecipare all’evento è ancora possibile ma i posti a disposizione, sulla barca dei Benvegnù, sono ormai pochi. L’unico modo per aggiudicarsi il viaggio è acquistare il biglietto dalla pagina dedicata al progetto su produzionidalbasso.com (rintracciabile anche dalla pagina Eventi del sito www.officinedellacultura.org). Nell’attesa di prendere parte, insieme al cantautore gardesano e ai capolavori che lo hanno influenzato, alla realizzazione di un Documentario sulla New Wave con ospiti speciali e altri eventi esclusivi. Per continuare a cavalcare l’onda consapevoli che la memoria non è una scatola da mettere in soffitta, non per tutti, certo non per Benvegnù.