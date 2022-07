A Venezia dal 16 gennaio contributo di accesso

Dl Aiuti: Stop agli affitti selvaggi a Venezia, limiti dal Comune. L’Amministrazione potrà arginare locazioni brevi in centro e isole

Venezia © ANSAFOTO

Redazione ANSA

ROMA

01 luglio 202215:42NEWS

Arriva lo stop agli affitti ‘selvaggi’ nella laguna di Venezia.

In base ad un emendamento al dl aiuti presentato dal Pd ed approvato in nottata, il Comune potrà individuare, “con particolare riguardo al centro storico e alle isole”, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve.

Le disposizioni terranno conto “della funzione di integrazione al reddito della locazione breve” per chi affitta un’unica abitazione. L’obiettivo, è favorire gli affitti di lunga durata, la residenzialità nel centro storico tutelando il patrimonio storico-artistico e ambientale della città.

“Al fine di favorire l’incremento dell’offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata, la residenzialità nel centro storico e di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale”, si legge nell’emendamento, il comune di Venezia “può integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per individuare, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve”. Le disposizioni regolamentari “individuano le previsioni limitative nel rispetto del principio di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione, rotazione, tenuto conto della funzione di integrazione al reddito della locazione breve per i soggetti che svolgono tale attività in relazione ad una sola unità immobiliare”. Il Comune può inoltre stabilire, “con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell’attività per oltre 120 giorni, anche non consecutivi, di ogni anno solare, sia subordinato al mutamento di destinazione d’uso e categoria funzionale dell’immobile”.

Il contributo d’accesso per i turisti che arriveranno in giornata a Venezia partirà dal 16 gennaio 2023. Lo ha annunciato l’assessore comunale al turismo Simone Venturini.