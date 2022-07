Roma: inaugurata al parco della Caffarella una nuova area fitness

PARCO DELLA CAFFARELLA, GUALTIERI E ALFONSI INAUGURANO NUOVA AREA FITNESS. PROGRAMMATA RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI IN TUTTI I MUNICIPI

Roma, 2 luglio 2022 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi hanno inaugurato all’interno del parco della Caffarella una nuova area fitness progettata e realizzata dal Dipartimento Tutela Ambientale.

L’area è stata attrezzata con tre strutture in acciaio con barre per trazioni a diverse altezze, barre parallele e stazione con anelli. Inoltre, sono state installate tre panche per addominali, una stazione con parallele basse per flessioni, una stazione con tripla bassa e due strutture per gli squat a diverse altezze. Tutta l’area è stata dotata di pavimentazione antitrauma.

In particolare sulle aree fitness, l’Assessorato ha messo a punto uno specifico programma di interventi di riqualificazione e sostituzione di attrezzature sportive degradate in aree verdi in tutti i Municipi, il cui completamento è previsto entro il 2022.

Questo l’elenco delle aree individuate:

Municipio I: Via di Valle delle Camene

Municipio II: Villa Ada – Via L. Di Liegro

Municipio III: Parco delle Betulle- Via L. Cavalieri

Municipio IV: Parco Aguzzano – P.le Hegel

Municipio V: Villa De Sanctis; Parco Tor Tre Teste- Via Tovaglieri; Villa Gordiani

Municipio VI: Ponte di Nona – Viale F. Caltagirone

Municipio VII: Villa Lais

Municipio VIII: Parco Sbragia – Piazza S. D’Amico; Parco Caravaggio

Municipio IX: Parco Tor de’ Cenci – Via V. Rotellini/Via A. Banzi

Municipio X: Parco Vittime del Razzismo – loc. Dragoncello

Municipio XI: Via P. Frattini; Parco Gioia

Municipio XII: Villa Pamphilj

Municipio XIII: Parco Nicholas Green – Via O. Giove

Municipio XIV: Parco Via Gandin; Parco Allievo

Municipio XV: Parco del Labaro- Colli d’Oro – Via Valbondione

“Con questa nuova area fitness offriamo una nuova possibilità di fare sport all’aria aperta e di stare insieme in una cornice davvero unica. Ringrazio l’Assessora Alfonsi, il Presidente del VII Municipio Laddaga e il Comitato per l’impegno che ha portato avanti fino all’apertura di questo nuovo spazio, a meno di un mese dall’inizio dei lavori. Crediamo moltissimo nello sport ed è nostra intenzione incoraggiarlo, per dare a ognuno la possibilità di accedere a una pratica salutare e sociale e per rendere belle e vitali tante zone della nostra città”, ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Con l’inaugurazione di questa area fitness al Parco della Caffarella diamo avvio ad un piano di analoghi interventi che riguarderà parchi, ville storiche e giardini in tutta la città. Stiamo lavorando per riqualificare le aree verdi con interventi a tutto campo che riguardano la cura della vegetazione, delle alberature, la riforestazione, il rinnovo degli arredi e delle strutture. Lo facciamo nella consapevolezza di quanto la fruibilità di spazi verdi curati e ben tenuti sia importante per la qualità della vita dei quartieri e della città e con un’attenzione per tutte le fasce d’età di chi li frequenta: dai più piccoli, con un impegno sulla ristrutturazione e realizzazione di aree ludiche, agli anziani ai quali mettiamo a disposizione aree di aggregazione e relax, ai nostri amici a quattro zampe con aree cani attrezzate con percorsi agility e agli sportivi, per i quali abbiamo pensato ad uno specifico piano per le aree dedicate al fitness” ha dichiarato l’Assessora Alfonsi.