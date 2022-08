Emergenza coronavirus: news del 06.08.2022

Sono 35.004 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 5 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 158 i morti che portano a 173.062 le vittime dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 229.180 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore (223.852 ieri) che fanno rilevare un tasso di positività al 15,3% (17,1% ieri). In calo i ricoveri (-374 rispetto a ieri per un totale di 9.023) e le terapie intensive (-15 rispetto a ieri per un totale di 336). Sono 1.105.458 le persone attualmente positive (-41.721) e 21.286.771 quelle contagiate da inizio pandemia.

COVID OGGI ITALIA, BOLLETTINO REGIONE PER REGIONE

LAZIO – Sono 2.799 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 6 agosto 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della Regione. Si registrano 7 decessi. I casi a Roma città sono a quota 1.343. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,4%. In particolare nella Asl Roma 1 sono 408 i nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 2 sono 502 i nuovi casi e 2 i decessi. Nella Asl Roma 3 sono 433 i nuovi casi e 2 i decessi. Nella Asl Roma 4 sono 160 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl Roma 5 sono 199 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl Roma 6 sono 227 i nuovi casi e nessun decesso. Nelle province si registrano 870 nuovi casi. Nel dettaglio. Nella Asl di Frosinone, sono 261 i nuovi casi e 2 i decessi. Nella Asl di Latina sono 365 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Rieti sono 88 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Viterbo sono 156 i nuovi casi e nessun decesso.

SARDEGNA – In Sardegna si registrano oggi, sabato 6 agosto, 848 ulteriori contagi da coronavirus (di cui 753 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4550 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (dato invariato rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 163 (-5). 24968 sono i casi di isolamento domiciliare (-1682). Si registrano 7 decessi: tre donne di 71, 76 e 84 anni, quattro uomini di 61, 64, 78 e 88, residenti nella provincia di Sassari. Lo comunica la Regione Sardegna.

TOSCANA – In Toscana sono 1.777 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 6 agosto 2022, lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.777 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa. Oggi si registrano 10 decessi: 5 uomini e 5 donne con un’età media di 85,1 anni. Oggi sono stati eseguiti 1.723 tamponi molecolari e 11.370 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 88.268, -1,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 623 (24 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (1 in più). Complessivamente, 87.645 persone sono in isolamento a casa. Le persone complessivamente guarite sono 1.251.788 (2.789 in più rispetto a ieri, più 0,2%). Dall’inizio dell’epidemia sono 10.488 i deceduti. Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 9.028.854 vaccinazioni, 3.991 in più rispetto a ieri (+0%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la 8° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 98,9% delle 9.129.504 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 244.495 per 100mila abitanti (media italiana: 236.142 per 100mila).