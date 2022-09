Guerra in Ucraina: l’ultimo reattore della centrale nucleare di Zaporizhia “è stato spento e disconnesso dalla rete”

Notiziario Internazionale

Image satellite de la centrale nucléaire de Zaporijjia prise le 29 août.

Guerra in Ucraina in diretta: l’ultimo reattore della centrale nucleare di Zaporizhia “è stato spento e disconnesso dalla rete”, secondo l’operatore statale ucraino

Il reattore numero 6 della centrale nucleare, occupata dall’esercito russo, è stato disconnesso, ha detto Energoatom, implicando un incendio “scoppiato a causa dei bombardamenti”.

15:58

Emmanuel Macron ha parlato con Volodymyr Zelensky della centrale elettrica di Zaporizhia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito lunedì ” l’imperativo bisogno di preservare la sicurezza e la protezione degli impianti nucleari, che possono passare solo attraverso un ritiro delle forze russe” , durante un’intervista con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato la presidenza. “Ha anche riaffermato la sua determinazione a rispettare la sovranità ucraina sull’impianto “, ha aggiunto. Come avevano fatto durante uno scambio il 16 agosto, i due leader hanno fatto il punto della situazione presso la centrale nucleare di Zaporizhia, occupata dalle forze russe, il cui ultimo reattore operativo è stato disconnesso dalla rete lunedì.

15:12

15:04

Emmanuel Macron va s’entretenir avec Olaf Scholz sur la crise de l’énergie lundi

Emmanuel Macron va s’entretenir, lundi après-midi, par visioconférence avec le chancelier allemand, Olaf Scholz, de la crise énergétique et de la solidarité européenne pour y faire face, a annoncé l’Elysée. Leur échange, prévu à 15 heures, « portera sur la situation énergétique en Europe et sur les actions déjà conduites, au niveau national comme européen, pour préserver la sécurité d’approvisionnement, agir sur les prix de l’électricité et maintenir une pleine solidarité entre Etats membres. Ils aborderont les mesures complémentaires qui pourront être prises pour protéger les ménages et les entreprises », a fait savoir la présidence française.

L’occupation russe suspend son projet de référendum sur l’annexion du sud de l’Ukraine

L’administration d’occupation russe contrôlant la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, a annoncé lundi qu’il suspendait les préparatifs du référendum d’annexion par la Russie de ce territoire – cible actuellement d’une importante contre-offensive ukrainienne. « Nous étions préparés au vote, nous voulions organiser le référendum très bientôt, mais du fait des événements du moment, je crois que nous allons faire une pause pour l’instant », a déclaré à l’antenne de la télévision publique russe Rossïa 1 Kirill Stremooussov, numéro un de l’administration de l’occupation russe à Kherson.

12:49

Nouvelle aide européenne de 500 millions d’euros pour l’Ukraine

La Commission européenne et l’Ukraine ont signé lundi un accord sur une aide de 500 millions d’euros qui sera consacrée au logement et à l’éducation des personnes déplacées ainsi qu’à l’agriculture de ce pays en guerre, a annoncé l’exécutif européen. Ce financement, annoncé en marge d’une réunion du Conseil d’association UE-Ukraine à Bruxelles auquel participe le premier ministre Denys Chmyhal, entre dans le cadre d’engagements européens annoncés au printemps.

11:38

Les sanctions occidentales sont la cause de l’arrêt des livraisons de gaz russe, selon le Kremlin

Le Kremlin a assuré, lundi, que l’arrêt des livraisons de gaz russe vers l’Allemagne via le gazoduc stratégique Nord Stream était de la seule faute des Occidentaux, car leurs sanctions empêchent la maintenance des infrastructures gazières. « Les problèmes de pompage [de gaz] sont apparus à cause des sanctions des Etats occidentaux. Il n’y a aucune autre raison à ces problèmes », a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Le porte-parole du Kremlin a également « rejeté catégoriquement » les « tentatives incessantes » des Occidentaux de « rejeter la responsabilité et la faute » sur Moscou. « L’Occident – dans ce cas précis l’Union européenne, le Canada et le Royaume-Uni – est responsable du fait que la situation ait atteint un tel point », a-t-il ajouté.

Le géant russe Gazprom avait annoncé, vendredi soir, que le gazoduc Nord Stream, qui devait reprendre du service samedi après une maintenance, serait finalement « complètement » arrêté jusqu’à la réparation d’une turbine de ce pipeline vital pour l’approvisionnement des Européens.

Lundi matin, le prix du gaz naturel explosait, après l’annonce de l’arrêt complet du gazoduc. Vers 11 heures (heure de Paris), le contrat à terme du Title Transfer Facility (TTF) néerlandais, référence du marché européen, évoluait à 278,5 euros le mégawattheure (MWh), s’envolant de près de 30 %, soit sa plus forte hausse en une séance depuis le début de l’invasion de l’Ukraine.

11:19

Les résidents sont évacués alors que des pompiers interviennent, à Bakhmout, dans la région de Donetsk, le 5 septembre 2022. STRINGER / REUTERS

Des pompiers ukrainiens éteignent un feu dans quartier résidentiel après une frappe militaire russe, le 5 septembre 2022. STRINGER / REUTERS

11:08

La licence de l’édition papier du journal « Novaïa Gazeta » révoquée par la justice russe

C’était un pilier du journalisme d’investigation en Russie. Un tribunal russe a révoqué, lundi, la licence de diffusion de l’édition papier du média Novaïa Gazeta, contraint de suspendre sa publication en mars face à la répression des critiques du conflit en Ukraine.

« Le tribunal Basmanny de Moscou a reconnu comme invalide le certificat d’enregistrement [en tant que média] de la version papier de Novaïa Gazeta », a précisé sur Telegram le journal, dont le rédacteur en chef, Dmitri Mouratov, a été en 2021 colauréat du prix Nobel de la paix.

Cette annonce survient juste après les funérailles de Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l’URSS, mort la semaine dernière à 91 ans, et qui était un soutien historique de Novaïa Gazeta. M. Mouratov avait d’ailleurs pris la tête samedi du cortège funéraire.

Le tribunal Basmanny répondait à une plainte déposée fin juillet par le gendarme des médias russes, Roskomnadzor. Ce dernier affirme que le journal n’avait pas transmis selon les règles en vigueur « les statuts de la rédaction » lors d’un réenregistrement administratif en 2006.

Dans deux autres plaintes distinctes, également déposées en juillet, Rozkomnadzor a demandé l’annulation des autorisations du site Internet et d’une nouvelle revue de Novaïa Gazeta. Ces plaintes doivent être étudiées par la justice russe dans le courant du mois.

Fin mars, Novaïa Gazeta, qui couvrait de manière critique le conflit en Ukraine, a décidé de suspendre sa publication en ligne et au format papier, par crainte de représailles en Russie. De facto, le journal n’était donc plus imprimé depuis des mois.

10:45

Les Ukrainiens revendiquent des avancées dans le Sud

Le commandement sud de l’armée ukrainienne a affirmé sur Facebook, dans la nuit de dimanche à lundi, avoir détruit un dépôt de munitions « près de Tomyna Balka » (à l’ouest de Kherson), ainsi qu’un pont flottant près du village de Lvove et un centre de contrôle de l’armée russe au sud-est de Kherson. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a de son côté annoncé la reprise de « deux localités dans le Sud » et d’une troisième dans l’Est, sans préciser leurs noms, dans son message quotidien dimanche soir.

« La contre-offensive ukrainienne fait des progrès vérifiables dans le sud et l’est », a estimé l’Institut pour l’étude de la guerre (Institute for the Study of War, ISW), qui a son siège aux Etats-Unis, dans son rapport paru dimanche. « Les forces ukrainiennes avancent le long de plusieurs axes dans l’ouest de la région de Kherson et ont sécurisé un territoire de l’autre côté de la Siversky Donets, une rivière, dans la région de Donetsk », a poursuivi ISW.

Selon le commandement sud de l’armée ukrainienne, Kiev cherche en premier lieu à perturber « le système de la gestion des troupes et celui de la logistique » de l’armée russe à l’aide de frappes aériennes et d’artillerie.

09:50

Fabrication de filets de camouflage pour l’armée ukrainienne, au Palais des arts de Lviv, le 4 septembre 2022.. YURIY DYACHYSHYN / AFP

Lancement de roquettes dans un champ de pastèques, dans la région de Donetsk, le 3 août 2022. KOSTIANTYN LIBEROV / AP

09:49

Contrairement à ce que certains affirment, les sanctions occidentales prises à l’encontre de Moscou après le déclenchement de la guerre en Ukraine commencent à produire leurs effets, explique dans sa chronique Stéphane Lauer, éditorialiste au Monde. Ceux-ci sont graduels mais cumulatifs et mènent l’économie russe à une impasse.

Lire aussi : « La Russie est un village “Potemkine” : derrière une façade qui donne l’illusion de la résilience, des fissures menacent déjà les fondations de son économie »

08:37

La ministre des affaires étrangères française en Turquie pour « encourager » le pays dans son action « positive »

La cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, se rend lundi en Turquie pour encourager le pays à poursuivre son action « positive » sur la guerre en Ukraine. « La Turquie qui joue un rôle actif dans la région (…) joue parfois un rôle positif (…) il faut l’encourager dans cette voie et s’assurer quelle reste bien en cohérence avec les efforts des Nations unies », a déclaré la ministre sur RTL lundi matin.

Après sa médiation pour permettre cet été la sortie des céréales bloquées dans le port d’Odessa (sud de l’Ukraine), le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a proposé samedi à son homologue russe, Vladimir Poutine, la médiation de la Turquie pour aider à régler la crise autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, occupée par les troupes russes.

La Turquie entretient de bonnes relations tant avec Moscou qu’avec Kiev. Si elle a fourni à Kiev des drones militaires, elle a refusé de se joindre aux sanctions occidentales décrétées contre la Russie après le déclenchement de son offensive en Ukraine.

« L’Europe a pris des sanctions, les Etats-Unis aussi, un certain nombre de pays alliés et partenaires également, mais d’autres n’ont pas adopté une politique de sanctions, par exemple, la Turquie (…). Il est important de s’assurer que des pays qui n’ont pas pour eux-mêmes des sanctions ne servent pas de plate-forme de contournement des sanctions adoptées par l’essentiel de la communauté internationale », a déclaré Mme Colonna sur RTL, affirmant que les sanctions contre la Russie « marchent et elles vont avoir de plus en plus d’effets ».

06:40

La lente hémorragie des Ukrainiens d’Enerhodar, cité nucléaire prise en otage par les Russes

Enerhodar se vide de ses habitants. Une lente hémorragie d’Ukrainiens éreintés par les bombardements des dernières semaines, par le harcèlement des troupes d’occupation russes.

Et par la menace atomique de la centrale nucléaire de Zaporijia, tout à la fois mère nourricière et épée de Damoclès de cette cité austère des bords du Dniepr, une succession de barres d’immeubles qui datent de l’époque soviétique.

06:25

Zelensky affirme que les forces ukrainiennes avancent dans l’est et le sud du pays

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fait état, dimanche soir, de gains territoriaux pour l’armée ukrainienne dans le sud et l’est du pays, sans préciser quels territoires auraient été conquis ni à quel moment.

M. Zelensky a déclaré avoir reçu de « bonnes informations » de la part de l’état-major militaire et des chefs des services de renseignement ukrainiens dimanche. Dans son allocution vidéo quotidienne, il a remercié les forces ukrainiennes pour la libération d’un territoire dans la région de Donetsk et de deux autres lieux dans l’oblast de Kherson dans le sud de l’Ukraine. Il a aussi évoqué la prise de « certaines positions en hauteur » sur le flanc est dans la direction de Lyssytchansk-Siversk.

Chaque jour nous faisons tout pour ramener notre drapeau sur tout notre territoire envahi par les occupants. Je suis reconnaissant à tous nos guerriers qui tiennent et font avancer nos positions ! Je suis reconnaissant à tous ceux qui aident à la défense de l’Ukraine ! Ensemble nous vaincrons !

06:21

Ce qu’il faut savoir ce lundi, au matin du 194ᵉ jour de guerre en Ukraine

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fait état, dimanche soir, de gains territoriaux pour l’armée ukrainienne dans le sud et l’est du pays, sans préciser quels territoires auraient été conquis ni à quel moment.

En Ukraine, les autorités locales ont annoncé dimanche que les forces russes avaient continué depuis la veille à bombarder la région de Mykolaïv (sud), provoquant notamment la mort d’un enfant à la suite de l’effondrement de sa maison, et d’une femme, et faisant 6 blessés.

Le premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, a appelé, dimanche, l’Allemagne à renforcer son soutien militaire à l’Ukraine, tout en reconnaissant les efforts déjà accomplis, lors d’un déplacement à Berlin qui tourne la page de récentes crispations entre les deux pays.

L’ex-président russe Dmitri Medvedev a accusé dimanche l’Allemagne de mener une « guerre hybride » contre la Russie, justifiant l’arrêt des livraisons de gaz à Berlin par son comportement « inamical » en plein conflit en Ukraine.

Du côté des exportations agricoles, stoppées par la guerre et qui ont repris récemment après un accord incluant les belligérants pour éviter les pénuries dans le reste du monde, treize bateaux chargés de 282 500 tonnes de denrées ont quitté dimanche les ports ukrainiens en direction de huit pays, a annoncé le gouvernement de Kiev.

Le chef du comité permanent de l’Assemblée nationale populaire de Chine, Li Zhanshu, se rendra en Russie la semaine prochaine, a annoncé dimanche l’agence de presse officielle chinoise, devenant le plus haut responsable politique du Parti communiste à se rendre dans le pays depuis l’invasion de l’Ukraine par Moscou.