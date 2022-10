Firenze: Basta morti sul lavoro”, domani lunedì 10 ottobre flash mob Cgil-Cisl-Uil

Basta morti sul lavoro”, domani lunedì 10 ottobre flash mob Cgil-Cisl-Uil a Firenze (ore 9-10, viale Strozzi, piazzetta tra via del Pratello e via Ridolfi). Saranno illustrati i dati (in peggioramento) sugli incidenti nella provincia

Firenze, 9-10-2022 – “Basta morti sul lavoro”: domani lunedì 10 ottobre flash mob di Cgil-Cisl-Uil con lavoratori e lavoratrici a Firenze ore 9-10 in viale Strozzi (piazzetta tra via del Pratello e via Ridolfi). Una iniziativa di mobilitazione per chiedere più sicurezza sul lavoro verso la manifestazione nazionale unitaria dei Rappresentanti dei Lavoratori Sulla Sicurezza il 22 ottobre a Roma. In occasione del flash mob, saranno illustrati i dati sulla situazione fiorentina circa gli infortuni sul lavoro (situazione in peggioramento) e saranno avanzate dai sindacati alcune rivendicazioni alla politica.