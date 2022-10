Emergenza coronavirus: news del 12.10.2022

Sono 47.763 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 69 morti.

I DATI DALLA REGIONE

LAZIO – Sono 3.670 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 ottobre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.223 tamponi molecolari e 17.762 antigenici con un tasso di positività al 17,4%. I ricoverati sono 534, 24 in più di ieri, 36 le terapie intensive come ieri, dato stabile rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 3.311 persone. I casi a Roma città sono a quota 1.815. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 667 i nuovi casi; Asl Roma 2: sono 644 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 504 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 126 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 319 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 313 i nuovi casi.

SARDEGNA – Sono 750 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 ottobre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra un morto. Dei nuovi casi, 658 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3356 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3 ( – 2 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 98 ( + 2 ) mentre sono 6487 i casi di isolamento domiciliare ( + 258 ). Si registra il decesso di un uomo di 90 anni, residente nella provincia di Oristano.

LOMBARDIA – Sono 9.126 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 ottobre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 10 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 43.706 tamponi con un tasso di positività del 20,8%. Aumentano i ricoverati non in terapia intensiva, che salgono a 1.101, 61 in più di ieri, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 14, uno in meno di ieri.

In provincia di Milano sono stati registrati 2.356 nuovi casi, 924 dei quali a Milano città. Nelle altre province: 829 a Bergamo, 1.163 a Brescia, 750 a Como. A Cremona sono stati rilevati 311 nuovi casi, a Lecco 391, a Lodi 196, a Mantova 362, a Monza e Brianza 842, a Pavia 489, a Sondrio 237 e a Varese 841.

ABRUZZO – Sono 1.189 i casi positivi al Covid registrati oggi, 12 ottobre 2022, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 572569. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (una 70enne e un 59enne) e sale a 3685. Lo comunica il bollettino della Regione. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 18045 (-51 rispetto a ieri). Di questi, 168 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1192 tamponi molecolari (2496167 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 7441 test antigenici (4405256).

HomeCronaca

Covid oggi Italia, 47.763 contagi e 69 morti: bollettino 12 ottobre

12 OTTOBRE 2022 | 16.50

LETTURA: 5 MINUTI

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

alternate text

(Fotogramma)

Ascolta questo articolo ora…

Covid oggi Italia, 47.763 contagi e 69 morti: bollettino 12 ottobre

Covid oggi Italia, 47.763 contagi e 69 morti: bollettino 12 ottobre

00:00

Sono 47.763 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 69 morti.

Leggi anche

Covid, monito Oms-Ue-Ecdc: “Nuova ondata e presto influenza, evitare carico su sanità”

Covid Italia, balzo ricoveri in 7 giorni: report Fiaso

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 244.746 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 19,5%. In aumento i ricoveri, 225 in più rispetto a ieri per un totale di 6.484, e le persone in terapia intensiva, 4 in più da ieri per un totale di 228.

I DATI DALLA REGIONE

LAZIO – Sono 3.670 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 ottobre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.223 tamponi molecolari e 17.762 antigenici con un tasso di positività al 17,4%. I ricoverati sono 534, 24 in più di ieri, 36 le terapie intensive come ieri, dato stabile rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 3.311 persone. I casi a Roma città sono a quota 1.815. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 667 i nuovi casi; Asl Roma 2: sono 644 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 504 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 126 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 319 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 313 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 1.097 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 386 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 389 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 122 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 200 i nuovi casi.

SARDEGNA – Sono 750 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 ottobre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra un morto. Dei nuovi casi, 658 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3356 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3 ( – 2 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 98 ( + 2 ) mentre sono 6487 i casi di isolamento domiciliare ( + 258 ). Si registra il decesso di un uomo di 90 anni, residente nella provincia di Oristano.

LOMBARDIA – Sono 9.126 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 ottobre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 10 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 43.706 tamponi con un tasso di positività del 20,8%. Aumentano i ricoverati non in terapia intensiva, che salgono a 1.101, 61 in più di ieri, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 14, uno in meno di ieri.

In provincia di Milano sono stati registrati 2.356 nuovi casi, 924 dei quali a Milano città. Nelle altre province: 829 a Bergamo, 1.163 a Brescia, 750 a Como. A Cremona sono stati rilevati 311 nuovi casi, a Lecco 391, a Lodi 196, a Mantova 362, a Monza e Brianza 842, a Pavia 489, a Sondrio 237 e a Varese 841.

ABRUZZO – Sono 1.189 i casi positivi al Covid registrati oggi, 12 ottobre 2022, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 572569. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (una 70enne e un 59enne) e sale a 3685. Lo comunica il bollettino della Regione. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 18045 (-51 rispetto a ieri). Di questi, 168 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1192 tamponi molecolari (2496167 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 7441 test antigenici (4405256).

Del totale dei casi positivi, 116333 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+314 rispetto a ieri), 163691 in provincia di Chieti (+324), 134572 in provincia di Pescara (+307), 136910 in provincia di Teramo (+226), 12489 fuori regione (+9) e 8574 (+6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

CALABRIA – Sono 842 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 ottobre 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’erano 4 morti per un totale di 3.029 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono guarite 2.764 persone. Il bollettino, inoltre, registra 7 ricoveri in più per un totale di 157 e, infine, terapie intensive stabili per un totale di 5.

BASILICATA – In Basilicata sono 193 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 12 ottobre 2022, su un totale di 866 tamponi eseguiti, e si registra 1 decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino della task force regionale. Deceduta una persona ultranovantenne di Potenza. Nello stesso report sono state registrate 148 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 28 di cui 1 in terapia intensiva: 11 nell’ospedale di Potenza; 17 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 5.202. Dall’inizio della campagna vaccinale in Basilicata sono state somministrate 1.292.177 dosi, di cui 84,7 per cento di prime, 80 per cento di seconde, 65,1 per cento di terze e 3,6 per cento di quarte.

EMILIA ROMAGNA – Sono 4.853 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 ottobre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 10 morti per un totale di 18.102 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono guarite 2.179 persone.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.727 tamponi, di cui 10.165 test antigenici rapidi, con un tasso di positività del 29%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 31, 3 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 954, 20 in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi da ieri Bologna con 846 contagi, seguita da Reggio Emilia a 654 , poi, Parma a 596, Modena a 591, Ferrara a 475 e Ravenna a 457. In isolamento domiciliare 42.288 persone.