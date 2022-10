UNHCR celebra i 30 anni delle borse di studio DAFI per rifugiati e chiede maggiori investimenti nell’istruzione

Sollecitando maggiori investimenti nell’accesso all’istruzione superiore per permettere ai rifugiati di realizzare il proprio potenziale, l’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, ieri ha reso noto come, negli ultimi 30 anni, il programma di borse di studio DAFI sostenuto dal governo tedesco abbia aiutato a trasformare la vita e le prospettive di numerosi giovani costretti alla fuga.

Il programma DAFI (Iniziativa tedesca Albert Einstein per l’accesso dei rifugiati all’università) ha trasformato la vita di oltre 21.500 studenti rifugiati, per la maggior parte, negli ultimi anni, provenienti da Siria, Afghanistan, Sud Sudan e Somalia. Si specializzano in materie che spaziano, tra le altre, da medicina a gestione aziendale, scienze sociali e del comportamento, matematica e scienze informatiche.

“Nell’arco di questi trent’anni, il programma DAFI ha mostrato il proprio potere trasformatore, offrendo opportunità e speranze a migliaia di studenti rifugiati, permettendo loro di realizzare il proprio potenziale e migliorare la propria vita”, ha dichiarato Filippo Grandi, Alto Commissario ONU per i Rifugiati. “Si tratta di un modello collaudato di cui è necessario ampliare l’applicazione per poter centrare l’obiettivo ‘15by30’, ossia assicurare il 15 per cento di rifugiati iscritto all’istruzione universitaria entro il 2030!”

Nel rapporto DAFI 2021, Higher Education: Now is the Time, l’UNHCR avverte dell’aumento delle disparità tra Paesi a reddito alto e Paesi a reddito basso, nei quali è accolta la maggior parte dei rifugiati, tanto in relazione alla qualità dell’istruzione erogata, quanto all’accesso. La riapertura disomogenea delle scuole in seguito alla pandemia di COVID-19 ha incrementato il rischio di dissipare le conquiste duramente ottenute.

A fine 2021, si contavano oltre 8.300 giovani rifugiati da 53 Paesi beneficiari di borse di studio DAFI in 55 Paesi, un balzo notevole rispetto al gruppo di quasi 1.000 studenti registrati nel 2020. Le studentesse costituivano il 41 per cento del totale: conseguire la parità di genere resta un obiettivo centrale del programma.

Quasi la metà degli studenti studiava in Etiopia, Turchia, Pakistan, Kenya e Iran, alcuni dei Paesi che accolgono il più elevato numero di rifugiati su scala mondiale.

L’anno scorso ha registrato la cifra record di oltre 15.800 candidature, dato che riflette l’aumento delle richieste e un maggiore bisogno di investire in borse di studio e opportunità a beneficio dei rifugiati che intendono accedere all’istruzione universitaria.

Eppure, sebbene la tendenza sia in crescita rispetto al modico 1 per cento di pochi anni fa, la percentuale di rifugiati iscritti all’istruzione superiore è solo del 6%.

“Opportunità come quelle offerte dalle borse di studio DAFI sono semplicemente un miracolo”, ha dichiarato Khatira, ex beneficiaria del programma che oggi lavora come responsabile amministrativa in Pakistan. Inoltre, ha evidenziato come i rifugiati che intendono accedere all’istruzione superiore debbano far fronte a ostacoli maggiori, i quali possono rappresentare uno spartiacque nella loro vita. “A causa di restrizioni imposte dalle comunità di accoglienza, rigidi requisiti finanziari, assenza di opportunità lavorative, barriere linguistiche e altri fattori, a un rifugiato l’accesso all’istruzione superiore può apparire impossibile”.

Note alle redazioni

Da 30 anni, il Governo tedesco è il principale donatore del programma DAFI. Nel 2021, il Governo della Repubblica Ceca si è impegnato nuovamente ad assicurare supporto e sostegno finanziario. Il partenariato da tempo in corso con Governo danese, soggetti del settore privato ed enti di pubblica utilità ha assicurato agli studenti DAFI la possibilità di continuare a studiare. Inoltre, nel 2021, la campagna Aiming Higher – raccolta fondi promossa dall’UNHCR su scala mondiale per l’istruzione universitaria dei rifugiati – ha permesso di raccogliere 3,3 milioni di dollari da destinare direttamente al finanziamento di studenti rifugiati talentuosi.

Attraverso i profili e le conversazioni tenute con beneficiari, ex alunni e partner chiave del programma DAFI — tra cui Teach For All, Duolingo, Times Higher Education e Mosaik Education — il rapporto annuale 2021 evidenzia come le tematiche relative all’iscrizione di donne all’istruzione superiore, percorsi didattici complementari, diritto al lavoro, transizione verso il mercato del lavoro e sviluppo di percorsi di integrazione, siano tutte aree di importanza fondamentale sui cui concentrare gli sforzi nel tentativo collettivo di centrare l’obiettivo 15by30.

Martedi la Vice Alto Commissario dell’UNHCR, Kelly Clements, parteciperà a un evento con studenti ed ex alunni DAFI promosso dall’Agenzia a Berlino, in Germania. Il Ministero degli affari esteri tedesco, in qualità di sponsor principale del programma DAFI, e Volkswagen, in qualità di donatore privato, discuteranno dei risultati e del futuro di questa iniziativa promossa su scala mondiale.