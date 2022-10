Il Teatro a Monte San Savino si racconta nel centro storico con Amanda Sandrelli, Daniella Morozzi e le associazioni del territorio

Evento gratuito a Monte San Savino in occasione della presentazione della Stagione Teatrale 2022/23 del Teatro Verdi con la partecipazione delle realtà culturali locali a fianco degli artisti in cartellone

Una nuova stagione teatrale che inizia è un momento di festa da non lasciarsi sfuggire. E così a Monte San Savino, in occasione della presentazione della Stagione Teatrale 2022/23 del Teatro Verdi, l’intero borgo ospiterà domenica 6 novembre uno spettacolo itinerante aperto a tutti, con partecipazione gratuita, con protagonisti non solo alcuni tra gli ospiti della stagione, curata da Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi, ma le associazioni del territorio.

L’evento itinerante nel centro storico, che avrà inizio alle ore 16:00 con ritrovo presso i Giardini Pensili di Palazzo di Monte, vedrà infatti la partecipazione di Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci, Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino, La Filostoccola, il Gruppo Teatrale Il Giogo, il Gruppo Storico di Monte San Savino e la Scuola Comunale di Musica U. Cappetti con Stefania Paddeu (voce) e Sebastian Maccatini (pianoforte).

La conclusione, e non potrà essere divertamente, porterà il pubblico in teatro per la presentazione degli spettacoli del prossimo cartellone direttamente dalla voce di Amanda Sandrelli, direttrice artistica del Verdi insieme a Luca Roccia Baldini di Officine della Cultura. Oltre agli interventi dell’Amministrazione Comunale e di Fondazione Toscana Spettacolo onlus che saranno seguiti dal brindisi inaugurale offerto da A.S. Monteservizi.