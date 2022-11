Teatro della Toscana: GAME OVER

20 novembre, ore 16:30 | Teatro di Rifredi

GAME OVER

di Andrea Falcone e Matilde Piran

con Michela Lusa, Teresa Tanini, Stefano Maria Iagulli

regia Giacomo Bogani

illustrazioni Marta Baroni

costumi Floor Robert

disegno luci e tecnica Monica Bosso

produzione InQuanto teatro

in coproduzione La Piccionaia

con il sostegno di Straligut Teatro

con il contributo di Fondazione CR Firenze

in collaborazione con MAD Murate Art District

Durata: 1h, atto unico

Fascia d’età consigliata: 6 – 10 anni

Domenica 20 novembre, ore 16:30, InQuanto teatro con Game Over inaugura al Teatro di Rifredi la rassegna Le domeniche delle famiglie.

Game Over di Andrea Falcone e Matilde Piran, con Michela Lusa, Teresa Tanini, Stefano Maria Iagulli, regia di Giacomo Bogani, è la storia di Alice: una bambina innamorata di giochi e videogiochi, ma teneramente spaventata da ogni fine. Non finisce quello che inizia, passa da una possibilità all’altra, lasciandole tutte aperte.

Gli adulti intorno a lei vorrebbero cambiarla, ma lei resiste. Addirittura, quando si trova a fare un giro nell’enorme Fabbrica delle Fini, il luogo dove si preparano tutte le conclusioni del mondo (dai tappi agli applausi, dai dessert agli ultimi giri di chiave), la bambina finisce per mandare in tilt il sistema. Allora sì che iniziano i problemi veri: se niente si conclude, niente può iniziare, tutto è fermo.

Alice, però, non si dà per vinta: con la sua distrazione creativa, e tutta la capacità dei bambini di aprire nuove strade, aggiusta pezzo per pezzo un mondo che ha rotto, ma che non funzionava bene neanche prima.

Abbiamo dichiarato guerra alla parola FINE. Cosa sono le chat se non conversazioni infinite? Siamo sempre in cerca di un aggiornamento, una continuazione. Sequel, prequel, remake, revival, fanfiction, making of: sono parole che usiamo per non dover chiudere (sul serio) nessun film, nessuna narrazione.

Nei videogame ogni partita si conclude con un “Game Over” ma tutto è pronto per ricominciare. Ecco, anche noi abbiamo scelto di ricominciare, dopo la forzata e lunga pausa, raccontandovi una storia. Una storia che parla ai bambini di oggi, ma che ci riguarda. Perché siamo un po’ tutti Alice, e come lei abbiamo bisogno di far pace con la parola fine.

—

Matteo Brighenti