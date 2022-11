Maltempo, frana a Ischia. Un morto diversi i dispersi

Notizia in aggiornamento

E’ una donna la prima vittima accertata della frana di Casamicciola.

Al momento il bilancio è di 12 dispersi ma i soccorritori stanno scavando nel fango alla ricerca delle persone.

Le zone in cui è più visibile la forza con cui la frana ha colpito sono il porto di Casamicciola e piazza Bagni: dal monte Epomeo ha ceduto il terreno e la valanga di fango ha cancellato la vegetazione, gli albero sono venuti giù come birilli lasciando nudi i fianchi del monte. Sul lungomare sono ammassate almeno una decina di vetture e due bus turistici che la forza della frana ha trascinato giù. Alcune macchine sono finite in acqua, altre sono sommerse dal fango. Anche il mare al porto ha cambiato colore: è diventato marrone a causa di quel fiume di fango sceso dalla montagna. Non va meglio nella zona alta, quella già ferita dal terremoto del 2017. I bob cat vanno avanti e indietro per rimuovere i detriti. La Protezione civile regionale ha approntato gruppi elettrogeni che verranno messi in funzione in modo da potere consentire le ricerche anche con il buio.



Maltempo con nubifragio su Ischia. La frana si è abbattuta dalle 5 di questa mattina a Casamicciola Terme, dove è stata trovata una prima vittima: una donna. “Otto dispersi sono stati trovati, tra cui un bambino, e abbiamo ancora una decina di persone da ritrovare” ha detto il prefetto di Napoli Claudio Palomba, facendo un punto sulle operazioni di soccorso a Casamicciola, sull’isola d’Ischia, al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi che si è tenuta nel pomeriggio in Prefettura.