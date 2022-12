Milano: “SENSTATION ON ICE ” alla stazione centrale

COMUNICATO STAMPA

SENSTATION ON ICE IN STAZIONE CENTRALE:

IL PIÙ GRANDE PERCORSO GHIACCIATO ALLESTITO A MILANO

Un progetto voluto e realizzato grazie alla collaborazione di Regione Calabria, main partner, e Grandi Stazioni Retail

Milano, 5 dicembre 2022 – Il più grande Ice Rink mai allestito a Milano con 1.300 mq di percorso ghiacciato, 1.500 mq di scenografia e un gigantesco albero delle meraviglie di 18 metri con 15.000 luci led sono le novità del Natale 2022 con Senstation on Ice. Nell’anno della vera ripartenza, Piazza Duca d’Aosta cambia pelle per diventare uno dei luoghi di riferimento del Natale per tutti, grazie a un villaggio che rievoca le ambientazioni tipiche dei paesaggi nordici invernali e offre sport e divertimento a costo zero.

Questo è Senstation On Ice 2022, una grande opportunità per la città: un villaggio invernale allestito in Piazza Duca d’Aosta con l’obiettivo di sostenere la riqualificazione e valorizzazione di uno dei luoghi più cruciali e importanti di Milano.

Una suggestiva scenografia di luci accoglie un circuito di pattinaggio mai visto in città per forma e dimensioni e una pista di estensione più contenuta dove i più piccoli potranno praticare lo Snow Tubing e altre attrazioni per trascorrere momenti divertenti in famiglia o con gli amici. L’aspetto scenografico è completato da un’illuminazione creativa della facciata della Stazione Centrale, che sarà così valorizzata per l’intero arco temporale dell’iniziativa.

Il progetto è stato concepito e realizzato da AADV Entertainment, realtà italiana consolidata nell’ideazione e produzione di format originali di live entertainment.

IL VILLAGGIO

Albero di Natale: l’elemento iconico di Senstation on Ice, al cospetto del quale si sviluppa l’intero villaggio. È un albero di 18 mt di altezza progettato in rispetto della tradizione natalizia che sarà decorato con 15.000 luci led.

Ice Rink: la pista di pattinaggio, un vero circuito, è l’attrazione principale di Senstation On Ice ed è accessibile gratuitamente a tutti i pattinatori. Il pubblico potrà divertirsi pattinando liberamente o assistere a speciali spettacoli di pattinaggio che saranno organizzati. A pagamento, invece, l’eventuale noleggio dei pattini.

Pista di Snow Tubing: è accessibile gratuitamente a tutti e si percorre con appositi ciambelloni gonfiabili distribuiti gratuitamente presso la struttura di servizio posta di fianco alla pista stessa.

Una struttura geodetica (“dome”) di 9 mt di diametro all’interno della quale il pubblico potrà vivere in prima persona un viaggio virtuale in Calabria, grazie a una serie di proposte multimediali progettate per comunicare le peculiarità del territorio calabrese. All’interno di questo dome, denominato Calabria Straordinaria, verranno organizzati seminari e contenuti a tema turismo sostenibile, sport e cultura.

Un secondo dome più piccolo ospiterà invece la casa di Babbo Natale, dedicata i più piccoli, per raccogliere le letterine e scattare una foto ricordo. L’interno del dome sarà caratterizzato da una scenografia ispirata alla Calabria.

CALENDARIO APPUNTAMENTI

Si comincia il 7 dicembre alle ore 14 con l’apertura del villaggio. Alle ore 17, alla presenza delle autorità, l’opening ufficiale di Senstation On Ice all’interno del dome Calabria Straordinaria; a seguire l’accensione dell’albero delle Meraviglie, decorato con il fiore della soldanella, simbolo della Calabria, e l’esibizione sull’Ice Rink delle scuole di pattinaggio artistico ASGA di Como e ICE LAB di Bergamo. A seguire degustazioni dei prodotti tipici regionali:

Ø 8 dicembre ore 17 “Le nuove rotte del turismo sportivo tra passione e imprese”. Nel corso di questo incontro, l’USSI premierà alcuni giornalisti che si sono distinti nel raccontare le grandi imprese sportive.

Ø 17 dicembre ore 17 “Calabria Straordinaria: tra cinema, cultura e promozione del territorio”.

Ø 19 dicembre ore 17 “Calabria, un viaggio nell’esotico d’Europa”.

Sono previste anche attività di degustazione gratuite, fino ad esaurimento posti, alle quali potranno accedere tutti coloro che usufruiranno delle attrazioni di Senstation On Ice, attraverso la consegna di una fiche speciale a forma di soldanella.

Le date delle degustazioni dei prodotti tipici di Calabria a cura di Unione regionale cuochi Calabria: 7/8/9/10/17/18/19 e 20 dicembre nel pomeriggio; 6 e 7 gennaio 2023 nel pomeriggio.

Tecnologia e materiali

L’illuminazione del villaggio è realizzata tramite luci a led, tecnologia che garantisce un basso impatto energetico. La scenografia è composta da installazioni a noleggio per la maggior parte già esistenti, che non saranno dismesse e smaltite al termine dell’iniziativa, ma conservate e riutilizzate in successive occasioni. La pista di Snow Tubing è realizzata in uno speciale materiale sintetico, brevettato dall’azienda italiana Neveplast, leader mondiale nel settore. Tale tecnologia consente di poter praticare discipline sportive invernali ovunque in qualsiasi periodo dell’anno, in modo totalmente sostenibile.

I “chiller” (i motori atti all’alimentazione della pista di pattinaggio) utilizzati sono di ultima generazione in grado di ottimizzare il risparmio energetico.