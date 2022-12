Roma: “Pedala con noi e illumina il Natale”

“Pedala con noi e illumina il Natale”

Torna l’albero in Piazza del Campidoglio, con un messaggio di sostenibilità e risparmio energetico

Roma, 9 dicembre 2022 – Quest’anno anche in Piazza del Campidoglio tornerà l’Albero di Natale, ma con una particolarità: chiunque potrà contribuire ad illuminare la stella pedalando su di una bicicletta/generatore che resterà ai piedi dell’albero per tutta la durata delle festività.

Martedì 13 dicembre, alle ore 18.30, è prevista la cerimonia simbolica di accensione, durante la quale ben sei biciclette saranno installate in piazza per fornire l’energia necessaria ad illuminare l’albero. In sella la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, promotrice dell’iniziativa, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, i consiglieri capitolini e tutti coloro che vorranno partecipare.

“Come Assemblea Capitolina vogliamo lanciare un messaggio simbolico in tema di sostenibilità, risparmio energetico e benessere fisico. Dimostriamo che pedalare non solo fa bene alla nostra salute, ma che esistono forme alternative per produrre energia. Perchè la lotta al cambiamento climatico deve diventare un impegno per tutti i governi e per tutti i cittadini. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa, il Gabinetto del Sindaco, il Dipartimento Ambiente, Zètema, Ufficio Grandi eventi, Tetes de Bois, con la loro idea del Palco a Pedali e, ovviamente, i miei collaboratori”, spiega la presidente Svetlana Celli.

L’albero, di tipo “Abies Nordmanniana”, sarà alto più di 6 mt, e verrà posizionato nella parte destra della piazza antistante la Cordonata. La cerimonia sarà presentata dall’attore Antonio Giuliani. Presente anche la Banda del Corpo della Polizia di Roma Capitale che eseguirà brani natalizi.