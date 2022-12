Il Toscana Gospel Festival al via dal Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò con il gruppo “Roderick Giles and Grace” direttamente da Washington DC. Appuntamento sabato 17 dicembre 2022 con inizio alle ore 21:15. A cura di Officine della Cultura in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Segue comunicato stampa.

Il Toscana Gospel Festival a Castelfranco Piandiscò con Roderick Giles and Grace

Partirà dal Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò la XXVI edizione del longevo festival gospel toscano per un’anteprima di stagione teatrale tra musica e festa

CASTELFRANCO PIANDISCÒ – Partirà dal Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò, sabato 17 dicembre con inizio alle ore 21:15, la XXVIma edizione del Toscana Gospel Festival, il longevo festival gospel punto di riferimento per i cultori di un genere musicale dalle caratteristiche uniche. L’evento, a cura di Officine della Cultura in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, porterà in scena, direttamente da Washington DC, il gruppo Roderick Giles and Grace per un’anteprima in musica e festa della stagione teatrale 2022/23 del Teatro Wanda Capodaglio.

Roderick Giles, nato a Washington DC, comincia a studiare musica e canto sotto la guida di Joyce Garrett e comincia a far parte di cori Gospel già da quando frequenta le scuole medie. Grace, con il suo gruppo composto da 6 cantanti molto talentuosi – Roderick Giles (Leader e Tenor), Crystal Brooks (Soprano), Tomika Arnoild Carter (Soprano), Sherice Payne (Alto), David Hammett (Tenor), Marcus Johnson (MD/Keyboardist) -, si esibisce in luoghi prestigiosi come la Casa Bianca e il Kennedy Center. Nel settembre del 2013 Roderick ed il suo gruppo prendono parte alla cinquantaduesima registrazione della grande cantante gospel Dorothy Norwood. Nel 2014 inizia la collaborazione con TwinsMusic Enterprises e per la prima volta sbarca in Europa con il suo primo tour Europeo in Repubblica Ceca e Italia. Ritorna nel 2015, nel 2018 e nel 2019 sempre con repertori acclamati dal pubblico affezionato del gospel. Recenti sono le collaborazioni con Bryan Wilson e con Darnell Daymond. In tutte le sue esibizioni il Roderick Giles and Grace infonde negli ascoltatori un messaggio di pace, amore, gioia e speranza e si può percepire la devozione e la grande passione per il canto gospel di tutti i suoi componenti.

Ingresso: posto unico € 10; ridotto bambini di età inferiore a 12 anni € 5. Info: Ufficio Cultura Comune di Castelfranco Piandiscò 055 9631262. Prenotazioni tel. 345 2287623 – cultura@castelfrancopiandisco.it. Ulteriori informazioni presso Officine della Cultura, Via Trasimeno 16 Arezzo Tel. 0575 27961 – 338 8431111 biglietteria@officinedellacultura.org. Sito di riferimento: www.toscanagospelfestival.net.

Il Toscana Gospel Festival è un progetto di Officine della Cultura realizzato con il sostegno e il contributo di Regione Toscana e Consolato Generale degli Stati Uniti d’America e dei Comuni di Agliana, Arezzo, Carrara, Castelfranco Piandiscò, Cortona, Marciano della Chiana, Montepulciano, Portoferraio, San Giovanni Valdarno e Torrita di Siena. Partner organizzativi sono Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, Torrita di Siena Living e Compagnia Teatro Giovani Torrita. Realizzato con il contributo di Unicoop Firenze e Caffè River.

Direzione artistica Andrea Laurenzi e Luca Baldini. Direzione generale Massimo Ferri. Direzione organizzativa Stefania Sandroni. Organizzazione Sabina Karimova e Mariel Tahiraj. Segreteria organizzativa Stefano Baldini e Andrea Morello. Ufficio stampa Gianni Micheli. Amministrazione Rossana Zurli. Visual design Chiara Bigiarini. Servizi tecnici GP Service.

