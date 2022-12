21 dicembre, ore 21 | Limonaia di Villa Strozzi

i Nuovi in

CITTÀ POSSIBILE

diario di chi si trova qui

con Maddalena Amorini, Davide Arena, Maria Lucia Bianchi, Mattia Braghero, Alessandra Brattoli, Federica Cavallaro, Anastasia Ciullini, Davide Diamanti, Ghennadi Gidari, Filippo Lai, Athos Leonardi, Claudia Ludovica Marino, Nadia Saragoni, Erica Trinchera, Lorenzo Volpe

e alcuni abitanti della città di Firenze

drammaturgia Sebastiano Spada / Filippo Gentili

regia Sebastiano Spada

assistenza alla regia e coordinamento Francesco Grossi

movimenti di scena Luca Zanni

luci Samuele Batistoni

organizzazione e progettazione Maria Lucia Bianchi e Claudia L. Marino

video Giulia Lenzi

si ringrazia il Quartiere 2, il Quartiere 3, il Quartiere 4, CEPISS, Coop21, Le Curandaie, New Staz e Sonoria

Mercoledì 21 dicembre, alle 21, iNuovi e alcuni abitanti della città di Firenze daranno vita a Città possibile – diario di chi si trova qui sul palco della Limonaia di Villa Strozzi. A seguire, dj set.

È un fantasioso viaggio che attraversa le storie ascoltate durante i mesi di esplorazione della città con il progetto Cronache per una città possibile iniziato a settembre, unendo contributi letterari e musicali in una drammaturgia originale che gioca con lo spazio e con l’immaginazione, per raccontare ancora una volta qualcosa che parla di noi e dei luoghi che viviamo; come suggeriscono le parole di Georges Perec: «Vivere è passare da uno spazio all’altro cercando di non farsi troppo male».

L’ingresso è libero con prenotazione online al link www.inuoviteatro.it/events/citta-possibile-diario-di-chi-si-trova-qui/form

Città possibile – diario di chi si trova qui, è un’iniziativa del progetto Una specie di musica – Cronache per una città possibile a cura del Teatro della Toscana in collaborazione con l’Associazione iNuovi e il Conservatorio “Luigi Cherubini”, nell’ambito della rassegna Autunno Fiorentino 2022 realizzata dal Comune di Firenze con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Città possibile – Diario di chi si trova qui è l’evento-spettacolo che segna la conclusione del progetto di teatro partecipato con i quartieri periferici della città di Firenze: Cronache per una città possibile.

La scelta che ha connaturato le attività del progetto è stata quella di mettere in relazione la cultura e i cittadinə, indagando il rapporto tra l’identità personale, i luoghi e i tempi in cui viviamo. La città di Firenze, i suoi cittadini e i quartieri periferici sono la dimensione privilegiata d’indagine, in cui le storie di ognuno sono divenute parte integrante del percorso artistico immaginato. La metodologia adottata per il progetto ha avuto la finalità di lavorare con e per i cittadini, tramite azioni laboratoriali, interviste e spettacoli partecipati, tenendo saldo il principio dello scambio tra artisti e comunità.

Opera di riferimento del progetto è stata La vita è sogno di Calderón de la Barca, dramma teatrale che grazie alla sua trama e alla caleidoscopica varietà tematica rimane un avvincente e insolito testo d’ispirazione. Tra le questioni di fondo del testo troviamo la ricerca della propria identità e realizzazione, la paura del futuro, il rapporto tra le generazioni, la realtà e l’illusione, il dibattito tra natura e cultura.