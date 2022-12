Lunedì 26 gennaio, con inizio alle ore 21:15, appuntamento con il Toscana Gospel Festival nella Torre di Marciano della Chiana. In scena il gruppo “Nathan Mitchell & The Voices of Inspiration”. A cura di Officine della Cultura.

Segue comunicato stampa.

A Marciano della Chiana il gospel di Nathan Mitchell & The Voices of Inspiration

Nella giornata di Santo Stefano il Toscana Gospel Festival torna di scena nella Torre medievale del borgo toscano

MARCIANO DELLA CHIANA (AR) – Il Toscana Gospel Festival torna nella suggestiva cornice della Torre medievale di Marciano della Chiana per un Santo Stefano tra musica e festa. In scena, lunedì 26 dicembre con inizio alle ore 21:15, il gruppo gospel “Nathan Mitchell & The Voices of Inspiration”. A cura di Officine della Cultura.

Nathan Mitchell, un affermato smooth jazzista americano (compositore – produttore – tastierista e polistrumentista) è diventato uno dei “narratori musicali” più rispettati del settore. Questo artista, vincitore di diversi premi, è noto soprattutto per la sua spettacolarità, talento unico, energia entusiasta e funk come collaboratore di molti artisti vincitori/nominati ai Grammys e Billboard. Ha attraversato il mondo lavorando con numerosi luminari molto stimati dell’industria musicale come Najee, Nick Colionne, Kirk Whalum, Norman Brown, Eric Darius, Dawn Robinson di En Vogue/ Lucy Pearl, Irene Cara, Stokley di Mint Condition, Will Downing e molti altri artisti di spicco del settore.

Con 3 nomination NAACP per “Outstanding Jazz Album”, una nomination ai Grammy come produttore e compositore, 7 migliori 30 canzoni di Billboard e 2 canzoni numero 1 di Billboard Nathan sta creando un marchio leggendario nel settore tra i grandi. Come uomo di grande fede, Nathan ha umilmente ricevuto continui riconoscimenti in tutto il mondo come “uno dei migliori a farlo” nell’industria dell’intrattenimento conquistando il cuore degli amanti della musica di tutto il mondo che lui chiama “La fabbrica di cioccolato”.

Ingresso: posto unico € 10. Prenotazioni e informazioni presso Officine della Cultura, Via Trasimeno 16 Arezzo Tel. 0575 27961 – 338 8431111 – biglietteria@officinedellacultura.org. Prevendita online su www.ticketone.it. Sito di riferimento: www.toscanagospelfestival.net.

Il Toscana Gospel Festival è un progetto di Officine della Cultura realizzato con il sostegno e il contributo di Regione Toscana e Consolato Generale degli Stati Uniti d’America e dei Comuni di Agliana, Arezzo, Carrara, Castelfranco Piandiscò, Cortona, Marciano della Chiana, Montepulciano, Portoferraio, San Giovanni Valdarno e Torrita di Siena. Partner organizzativi sono Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, Torrita di Siena Living e Compagnia Teatro Giovani Torrita. Realizzato con il contributo di Unicoop Firenze e Caffè River.

Direzione artistica Andrea Laurenzi e Luca Baldini. Direzione generale Massimo Ferri. Direzione organizzativa Stefania Sandroni. Organizzazione Sabina Karimova e Mariel Tahiraj. Segreteria organizzativa Stefano Baldini e Andrea Morello. Ufficio stampa Gianni Micheli. Amministrazione Rossana Zurli. Visual design Chiara Bigiarini. Servizi tecnici GP Service.