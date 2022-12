COMUNICATO STAMPA

LEGGE DI BILANCIO, L’AZZERAMENTO DEL FONDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE E DEL FONDO SOCIALE AFFITTI AVRA’ CONSEGUENZE DRAMMATICHE SULLE FAMIGLIE PIU’ FRAGILI

Approvato lunedì in Consiglio Comunale l’ordine del giorno a prima firma Alice Ravinale (SE), presentato insieme a Nadia Conticelli e Vincenzo Camarda (PD), Tiziana Ciampolini (Torino Domani) ed Elena Apollonio (Lista Civica): è necessario che il Governo finanzi il fondo di sostegno all’affitto e il fondo per la morosità incolpevole.

“Secondo i dati ISTAT in Italia ci sono 900 mila famiglie in affitto in condizione di povertà assoluta e all’inizio del 2022 erano almeno 150.000 le famiglie sotto sfratto, stando a quanto riportato dai sindacati. L’attuale livello degli affitti sul mercato privato della casa è, per molte famiglie, letteralmente insostenibile, a causa della diffusione del lavoro povero e precario, dei livelli di disoccupazione e inoccupazione, dei salari bassi, del rincaro delle utenze e della generale situazione di inflazione e aumento dei prezzi. Eppure, la Legge di Bilancio per il 2023 ha azzerato il fondo di sostegno all’affitto, finalizzato ad aiutare e sostenere gli inquilini a basso reddito, e il fondo per la morosità incolpevole, a sostegno delle famiglie destinatarie di sfratto per morosità ma impossibilitate a pagare il canone di locazione a causa della perdita o riduzione del reddito. Allo stesso tempo, la Legge di Bilancio riduce misure a sostegno della povertà come il reddito di cittadinanza. È una finanziaria classista che colpisce le fasce deboli e che avrà effetti drammatici: sempre più persone rischiano di restare senza casa” – sottolinea Alice Ravinale, capogruppo di Sinistra Ecologista e prima firmataria dell’ordine del giorno sull’emergenza abitativa approvato ieri in Consiglio Comunale con i voti di SE, PD, Torino Domani, Lista Civica e M5S.

“Come denunciato da sindacati e terzo settore, se il taglio verrà confermato avrà un effetto devastante sulla già grave situazione di disagio abitativo presente in Italia. A Torino, in particolare, è stata fondamentale la mobilitazione di oltre 20 associazioni del Coordinamento Aurora, che hanno immediatamente manifestato all’istituzione cittadina la propria preoccupazione per una norma che se approvata avrà un impatto drammatico sulla popolazione di aree già fragili della Città”.

“Con l’atto approvato chiediamo che il Governo reinserisca i fondi com’erano previsti, e anzi li renda più strutturali”, aggiunge Ravinale. “Oltre a rifinanziare il fondo sociale per la locazione e il fondo per la morosità incolpevole, occorre un piano di investimenti per l’edilizia residenziale pubblica. Inoltre, a fronte della recente situazione di emergenza, deve essere incentivato l’utilizzo del patrimonio privato sfitto attraverso sostegni alle Agenzie Sociali per la Locazione e anche attraverso politiche fiscali mirate. Con questo atto chiediamo quindi che le politiche abitative tornino a essere una priorità nei finanziamenti nazionali. I segnali che arrivano dalla maggioranza di destra che governa il Paese, non ultimo quando detto lunedì in Sala Rossa dalla Capogruppo della Lega, che ha preferito eludere il merito della tragica questione da noi sollevata, sono preoccupanti, ma ci auspichiamo davvero che il Governo ascolti il grido d’allarme del Consiglio Comunale di Torino e ritorni sulle sue scelte”, conclude la consigliera Alice Ravinale.