Toscana: Manovra 2023-2025, maxiemendamento unisce maggioranza e opposizione

Il presidente della Regione Eugenio Giani: “Raccoglie sollecitazioni trasversali e arricchisce previsioni di intervento di spesa su sociale, cultura, ambiente. Frutto di un lavoro di concertazione”

di Federica Cioni, 22 dicembre 2022

Firenze – Il maxiemendamento del presidente della Giunta Eugenio Giani, arriva in Aula nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 22 dicembre, e unisce maggioranza e opposizione. Lo dichiara lo stesso governatore a margine dei lavori: “È frutto di un lavoro di concertazione, raccoglie sollecitazioni trasversali e arricchisce le previsioni di intervento di spesa su una serie settori come il sociale, la cultura, l’ambiente. Dimostra che il Bilancio diventa, a tutti gli effetti, un contributo costruttivo di maggioranza e opposizione”.

Nello specifico della Manovra il presidente ribadisce alcune cifre: “Ci sono 10omilioni in più nella parte corrente, c’è un impegno forte di 195milioni per l’ospedale di Livorno, lo sviluppo dei lavori di potenziamento dell’ospedale di Cisanello, la realizzazione della Darsena Europa che consentirà un pescaggio da 12 a 20 metri”.

Sollecitato dai giornalisti su come sarà la Sanità nel 2023, Giani cita “dati scientifici della Fondazione Gimbe. Insieme all’Emilia e al Veneto, la Toscana è sul podio delle più virtuose. Lo siamo nei Livelli essenziali di assistenza e per la prevenzione. Certo questo non cancella le criticità dei pronto soccorso o delle liste di attesa ma è evidente che la Toscana offre servizi di cui dobbiamo essere orgogliosi”.

Illustrando il maxiemendamento in aula, Giani ha sottolineato che i singoli emendamenti sono stati il contributo arrivato da singoli consiglieri regionali. Ha inoltre assicurato che sui conti della Sanità, sia per la spesa corrente che per la parte degli investimenti, non ci sono situazioni di allarme, anche se per i meccanismi ministeriali è impossibile avere un quadro esatto del bilancio, perché questo sarà noto solo nel mese di marzo del 2023.

Il presidente ha voluto sottolineare anche che il Bilancio prevede molte misure di sostegno al Trasporto pubblico locale, alla scuola, al welfare e al lavoro. Sul welfare ha ricordato che dal 2023 partirà la misura dell’asilo nido gratuito per le famiglie con Isee al di sotto dei 35 mila euro.

———-

Alcuni contenuti del maxiemendamento

Sistema neve: sostegno alle imprese esercenti gli impianti di risalita o impianti e attrezzature di servizio. Si riconosce un contributo a fondo perduto in conto capitale per un importo massimo complessivo di 2milioni per il 2023, un milione per ciascuno degli anni 2024 e 2025

Sostegno ai Comuni per investimenti nel 2024 e 2025: 5milioni l’anno per quelli con popolazione non superiore a 5mila abitanti; almeno un milione l’anno per quelli con popolazione tra 5mila e 20mila

Famiglie con disabili minori (anche quelli che compiono il diciotto anni nell’anno di riferimento): contributi per il 2023 pari a 2milioni. Per accedere al contributo, una tantum pari a 700euro, la soglia ISEE non deve superare i 30mila euro

Estetica oncologica: contributi pari a 500mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per accedere a trattamenti

Cani da allerta medica: stanziamento fino ad un massimo di 250mila euro per l’anno 2023 per progetti di addestramento ed impiego

___________________________

Luca Martinelli