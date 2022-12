XIV edizione

NATALE A PALERMO. UN ITINERARIO CULTURALE TRA ARTE, ARCHITETTURA E MUSICA

PALERMO – 26 dicembre/6 gennaio – Ingresso libero

I CONCERTO:

lunedì 26 dicembre alle 19,30 | Cattedrale | Massimo Youth Orchestra

II CONCERTO

Martedì 27 dicembre ore 19 | chiesa della Pietà alla Kalsa

PRESENTAZIONE RASSEGNA: INTERVISTE VIDEO + FOTO

PALERMO. Santo Stefano e e i concerti di Natale a Palermo: stasera (26 dicembre) la Massimo Youth Orchestra, inaugurerà alle 19,30 in Cattedrale la rassegna di concerti gratuiti organizzati dai Club Service. La giovane orchestra, formata da ragazzi tra 16 e 23 anni, diretta da Michele De Luca, affronterà un bellissimo repertorio legato al Natale: dall’ “Eine Kleine Nachtmusik” di Mozart a Morricone, Mascagni, Corelli, Saint Saens, Sant’ Alfonso De Liguori e Massimiliano Galasso, per chiudere con Leroy Anderson, “A Christmas Festival”. Solisti, i violinisti Denise De Luca e Alessio Calabrò e il violoncellista Giuseppe D’Amato insieme nel “Concerto Grosso” di Corelli.

Il secondo concerto in programma, domani (martedì 27 dicembre) alle 19 è accolto in una delle chiese più belle della città, la chiesa della Pietà alla Kalsa (via Torremuzza 19) con il gradito ritorno del Wind Ensemble, a cui si unirà il soprano Margherita Santangelo. Rispetto allo scorso anno, l’organico è raddoppiato – Salvatore Ferraro e Gianni Muccio (oboe); Giovanni La Mattina e Andrea Santangelo (clarinetto); Tommaso Santangelo e Biagio Benenato (corno); Antonello Lo Presti e Massimo Manzella (fagotto) oltre alla flautista Alessandra Cangelosi – e affronterà un programma prezioso che schiera Liral, Mozart, Gounod, Offenbach, Gruber e Martin oltre a pezzi della tradizione natalizia.

Il Wind Ensemble è un gruppo di strumenti a fiato i cui componenti hanno studiato al Conservatorio di Palermo e seguito corsi di perfezionamento con Angelo Persichilli e Angelo Faja. Tutti hanno svolto un’intensa attività concertistica suonando nei maggiori centri della Sicilia, l’Ensemble ha partecipato con successo alla rassegna di musica Nuovissima al Piccolo Teatro di Palermo, a “I Concerti dell’Ateneo” di Messina, alla “Giornata delle Arti” di Erice collaborando ai seminari di composizione degli Amici della Musica di Trapani; e ha preso parte alla Prima Rassegna nazionale di orchestre da Camera, tenutasi al Teatro di Porta Romana di Milano. In formazione di quintetto ha partecipato (e vinto) numerosi concorsi: Rovere d’Oro di S. Bartolomeo (IM); concorso Nazionale di Catania; Concorso internazionale di Caltanissetta.

Recentemente si è unita al gruppo, il giovane soprano Margherita Santangelo.

Programma

W. Kiral Polonez

W. A. Mozart Serenata per Fiati KV375

C. Gounod PetiteSymphonie

J. Offenbach Les oiseaux dans la charmille

S. Alfonso Fermarono i cieli

F. X. Gruber Stille nacht

H. Martin Have yourself a merry little Christmas

NATALE A PALERMO: dieci concerti gratuiti nelle chiese, un unico cartellone – impaginato dal direttore d’orchestra Gaetano Colajanni – da Santo Stefano, all’Epifania. Tutti i concerti sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Promotore della rassegna è il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine. Natale a Palermo nasce dalla collaborazione tra l’Accademia Musicale Siciliana, l’associazione I.D.E.A.hub, Volo, Fanaleartearchitettura, Settimana delle Culture, le Confraternite, la Diocesi Palermitana, e gli sponsor coinvolti, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Ufficio stampa: Simonetta Trovato | cell.333.5289457 | simonettatrovato@gmail.com

I SITI

26 dicembre – Cattedrale di Palermo ore 19,30

27 dicembre – Chiesa della Pietà alla Kalsa, via Torremuzza ore 19

28 dicembre – Chiesa del Gesù di Casa Professa, piazza Casa Professa 21 ore 19

29 dicembre – Chiesa di Sant’Anna alla Misericordia, piazza Sant’Anna ore 19,30

30 dicembre – Chiesa dell’Immacolata Concezione al Capo, ore 19

2 gennaio – Chiesa di Francesco Di Paola, via Sant’Oliva 3, ore 19

3 gennaio – Chiesa di San Mattia ai Crociferi, via Torremuzza, ore 19

4 gennaio – Chiesa Santa Maria degli Angeli – La Gancia, via Alloro, ore 19

5 gennaio – Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, corso Vittorio Emanuele, ore 19,30

6 gennaio – Chiesa di San Domenico, piazza San Domenico ore 19,30

IL PROGRAMMA | XIV edizione Natale a Palermo

I concerti sono ad ingresso libero

26 dicembre

Cattedrale di Palermo – ore 19,30

Massimo Youth Chamber Orchestra

diretta da Michele De Luca

Violini solisti: Denise De Luca, Alessio Calabrò. Violoncello: Giuseppe D’Amato

Musiche di W.A. Mozart, A. Corelli, E. Morricone, P. Mascagni, C. Saint Saens, Sant’ Alfonso De Liguori, M.Galasso, L.Anderson

27 dicembre

Chiesa della Pietà alla Kalsa – ore 19

Wind Ensemble

Alessandra Cangelosi (flauto), Salvatore Ferraro; Gianni Muccio (oboi), Giovanni La Mattina; Andrea Santangelo (clarinetti),Tommaso Santangelo;

Biagio Benenato (corni),Antonello Lo Presti; Massimo Manzella (fagotti), soprano Margherita Santangelo

Musiche di W. Kiral, W. A. Mozart, C. Gounod, J. Offenbach, Sant’Alfonso de’Liguori, F. X. Gruber, H. Martin

28 dicembre

Chiesa del Gesù di Casa Professa – ore 19

La Nuova Generazione, orchestra di fiati

Direttore Giovanni La Mattina

Musiche di W. Kilar, A. Waignein, Verdi-Rota, E. Morricone, N. Piovani, D. Shostakovich, F. Coots, G. Michael, I. Berlin, L. Pusceddu

29 dicembre

Chiesa di Sant’Anna della Misericordia – ore 19,30

Coro polifonico Cantate Omnes

diretto da Gianfranco Giordano

Solisti: Sabrina Alesso – Silvana Vitale (soprani), Sabrina Sciortino (contralto), Salvo Diana – Fabio Lima (tenori), Arnaldo Orlando (baritono),

Manlio Bonomo (narratore), Carmen Rinaldi (percussioni). M.A. Lo Cicero (pianoforte)

Musiche di G. F Händel, G. Caccini, A. Vivaldi, G. Rossini, Ola Gjeilo, L. Bernstein, P. Wilhousky, W. Kent, A.C. Adam, J.F. Wade, W.A. Mozart

30 dicembre

Chiesa dell’Immacolata Concezione al Capo – ore 19

Duo AltoPiano: Salvatore Giuliano (viola) e Adriana Biondolillo (pianoforte)

Musiche di G.Ph. Telemann, A. Adam, R. Loveland, A. Piazzolla, G. Gershwin, R. Galliano

2 gennaio

Chiesa di San Francesco di Paola – ore 19

Monesis duo

Giuseppe Mazzara (fisarmonica) – Giorgia Grutta (sax soprano)

Musiche di J. B. Lully, A. Ferrante, J. S. Bach, A. Marcello, S. Zalambani, A. Piazzolla, G.Hermosa

3 gennaio

Chiesa di San Mattia ai Crociferi – ore 19

Amarsi un po’

Sergio Munafò (chitarra) e Pamela Barone (voce)

Medley: The love is a losing game – Georgia – September – The girl from Ipanema – Sunny Alleria – Over the Rainbow – Fortuna – Samba pra Vinicius –

Io che amo solo te – Vorrei che fosse amore – Amarsi un po’- Cosa hai messo nel caffè’ – Valery – Isn’t she lovely

4 gennaio

Chiesa della Gancia – ore 19

Trio Classicu Sicilianu

Antonio Scorsone – clarinetto e compositore

Federica Neglia (soprano) – Francesco Geraci (pianoforte)

Puisia e Pazzia: musiche e liriche di Antonino Scorsone

5 gennaio

Chiesa di San Giuseppe dei Teatini – ore 19,30

Sicily ensemble

diretto da Franco Foderà

Giovanna Mirrione (pianoforte); Daniele Collura (fisarmonica);

Antonella Scalia (violino); Federico Caleca (viola); Giuseppe Adamo (chitarra); Francesca Fundarò (violoncello); Alessio Greco (basso/chitarra),

Andrea Sortino (flauto); Nicoletta Bellotti (cantante). Presentazione a cura di Giacomo Rodriquenz. Musiche di Astor Piazzolla

6 gennaio

Chiesa di San Domenico – ore 19,30

Orchestra di fiati trapanese

Rosario Rosa / Nicolò Scavone – direttori. Franco Foderà (pianoforte)

Toshio Mashima “Dream in the silent night” | George Gershwin “Concerto in F” – “Un americano a Parigi”