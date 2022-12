Venerdì 30 dicembre, ore 14

Palazzo Donini, Salone d’Onore – Corso Vannucci, 96 – Perugia

L’ANNO CHE VERRA’

Una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time

Regia di Stefano Mignucci

Big Band diretta dal Maestro Stefano Palatresi

Perugia e l’Umbria saranno le protagoniste del Capodanno in onda su Rai 1 con “L’Anno che Verrà” e sarà ancora una volta Amadeus, in questa occasione dalla storica Piazza IV Novembre, a portare gli italiani nel nuovo anno. Una serata che, con uno spettacolare cast tra musica e leggerezza, vuole unire generazioni diverse. “L’Anno che Verrà”, trasmesso in diretta da Rai Radio1 e in simulcast su RaiPlay, è realizzato in collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Perugia.

Intervengono:

Amadeus

Donatella Tesei – Presidente della Regione Umbria

Paola Agabiti – Assessore Turismo e Cultura Regione Umbria

Andrea Romizi – Sindaco Comune di Perugia

Luca Merli – Assessore alla Sicurezza Comune di Perugia

Stefano Coletta – Direttore Intrattenimento Prime Time

Pietro Grignani – Direttore Accordi Bandi e Partnership RaiCom

In onda in diretta su Rai 1, Rai Radio1 e RaiPlay sabato 31 dicembre in prima serata

È possibile partecipare alla conferenza stampa in presenza, oppure in streaming al seguente indirizzo:

