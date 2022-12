Palermo:Un itinerario culturale tra Arte, Architettura e Musica

UN ITINERARIO CULTURALE TRA ARTE, ARCHITETTURA E MUSICA

PALERMO – 26 dicembre/6 gennaio – Ingresso libero

V CONCERTO

Venerdì 30 dicembre ore 19 | Chiesa dell’Immacolata Concezione al Capo

Duo AltoPiano

PALERMO. Un gradito ritorno anche quest’anno: domani sera (venerdì 30 dicembre) alle 19 tra i marmi mischi della splendida chiesa dell’Immacolata Concezione al Capo sarà protagonista del nuovo appuntamento di Natale a Palermo, il duo AltoPiano formato dai palermitani Salvatore Giuliano alla viola e Adriana Biondolillo al pianoforte, tutti e due legati al Trio Giubila. Il duo ha costruito un vero e proprio repertorio cameristico attorno ad uno strumento poco indagato come la viola: per questo passeranno dallo stile barocco di Telemann a quello moderno, ispirato al repertorio jazz, di Gershwin. Poi, un classico come Giselle con un famoso “solo” per viola; il sognante norvegese Loveland, il ritmo coinvolgente di Piazzolla e lo stile raffinato di Galliano. La rassegna, offerta alla città dai Club Service – Rotary, Lions, Inner Wheel e Soroptimist – dopo la pausa di Capodanno, riprenderà il 2 gennaio. L’ingresso è libero.

Il Duo AltoPiano trae il suo nome dal termine alto, con cui veniva in passato denominata la viola e con il quale, ancora adesso, viene indicata in alcune opere di edizione straniera. Lo strumento, nato nel XVI secolo, come taglia intermedia nella famiglia delle viole da braccio, per molto tempo ha avuto un ruolo minore, adombrata soprattutto, dalla brillantezza timbrica del violino. Soltanto agli inizi del Novecento, grazie all’attività di alcuni grandi virtuosi e compositori, come Hindemith e Primrose, ha acquistato una sua dignità solistica. AltoPiano adora la viola e ha costruito attorno a questo strumento, un repertorio cameristico, originale e non, che spazia dal ‘600 ai giorni nostri.

PROGRAMMA

G.Ph. Telemann Sonate G-Dur( Siziliana- Vivace – Dolce – Scherzando)

A. Adam Giselle (Pas de deux)

R. Loveland Song from A Secret Garden – Notturno – Sleep song

A. Piazzolla Cafè 1930

G. Gershwin Tre prelude ( Allegro ritmato – Andante con moto – Allegro deciso)

R. Galliano Tango pour Claude

NATALE A PALERMO: dieci concerti gratuiti nelle chiese formano un unico cartellone impaginato dal direttore d’orchestra Gaetano Colajanni, da Santo Stefano, all’Epifania. La rassegna è promossa dal Rotary Club Palermo Est, con la partecipazione dei Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist della città. Ingresso libero.

PROSSIMO CONCERTO. La prima parte della rassegna di Natale a Palermo si chiude domani sera, poi si riprende lunedì 2 gennaio nella chiesa di San Francesco di Paola con un altro duo, Monesis, formato da due giovani musicisti siciliani, il fisarmonicista Giuseppe Mazzara e la sassofonista Giorgia Grutta: caratteri differenti, quasi opposti, ma che grazie alle loro caratteristiche timbriche si sposano perfettamente per un viaggio attraverso Bach, Piazzolla e autori contemporanei come Gorka Hermosa, Silvio Zalambani.

Promotore di Natale a Palermo è il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine. Natale a Palermo nasce dalla collaborazione tra l’Accademia Musicale Siciliana, l’associazione I.D.E.A.hub, Volo, Fanaleartearchitettura, Settimana delle Culture, le Confraternite, la Diocesi Palermitana, e gli sponsor coinvolti, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

I SITI

29 dicembre – Chiesa di Sant’Anna alla Misericordia, piazza Sant’Anna ore 19,30

30 dicembre – Chiesa dell’Immacolata Concezione al Capo, ore 19

2 gennaio – Chiesa di Francesco Di Paola, via Sant’Oliva 3, ore 19

3 gennaio – Chiesa di San Mattia ai Crociferi, via Torremuzza, ore 19

4 gennaio – Chiesa Santa Maria degli Angeli – La Gancia, via Alloro, ore 19

5 gennaio – Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, corso Vittorio Emanuele, ore 19,30

6 gennaio – Chiesa di San Domenico, piazza San Domenico ore 19,30

IL PROGRAMMA | XIV edizione Natale a Palermo

I concerti sono ad ingresso libero

29 dicembre

Chiesa di Sant’Anna della Misericordia – ore 19,30

Coro polifonico Cantate Omnes

diretto da Gianfranco Giordano

Solisti: Sabrina Alesso – Silvana Vitale (soprani), Sabrina Sciortino (contralto), Salvo Diana – Fabio Lima (tenori), Arnaldo Orlando (baritono),

Manlio Bonomo (narratore), Carmen Rinaldi (percussioni). M.A. Lo Cicero (pianoforte)

Musiche di G. F Händel, G. Caccini, A. Vivaldi, G. Rossini, Ola Gjeilo, L. Bernstein, P. Wilhousky, W. Kent, A.C. Adam, J.F. Wade, W.A. Mozart

30 dicembre

Chiesa dell’Immacolata Concezione al Capo – ore 19

Duo AltoPiano:Salvatore Giuliano (viola) e Adriana Biondolillo (pianoforte)

Musiche di G.Ph. Telemann, A. Adam, R. Loveland, A. Piazzolla, G. Gershwin, R. Galliano

2 gennaio

Chiesa di San Francesco di Paola – ore 19

Monesis duo

Giuseppe Mazzara (fisarmonica) – Giorgia Grutta (sax soprano)

Musiche di J. B. Lully, A. Ferrante, J. S. Bach, A. Marcello, S. Zalambani, A. Piazzolla, G.Hermosa

3 gennaio

Chiesa di San Mattia ai Crociferi – ore 19

Amarsi un po’

Sergio Munafò (chitarra) e Pamela Barone (voce)

Medley: The love is a losing game – Georgia – September – The girl from Ipanema – Sunny Alleria – Over the Rainbow – Fortuna – Samba pra Vinicius –

Io che amo solo te – Vorrei che fosse amore – Amarsi un po’- Cosa hai messo nel caffè – Valery – Isn’t she lovely

4 gennaio

Chiesa della Gancia – ore 19

Trio Classicu Sicilianu

Antonio Scorsone – clarinetto e compositore

Federica Neglia (soprano) – Francesco Geraci (pianoforte)

Puisia e Pazzia: musiche e liriche di Antonino Scorsone

5 gennaio

Chiesa di San Giuseppe dei Teatini – ore 19,30

Sicily ensemble

diretto da Franco Foderà

Giovanna Mirrione (pianoforte); Daniele Collura (fisarmonica);

Antonella Scalia (violino); Federico Caleca (viola); Giuseppe Adamo (chitarra); Francesca Fundarò (violoncello);

Alessio Greco (basso/chitarra), Andrea Sortino (flauto); Nicoletta Bellotti (cantante)

Presentazione a cura di Giacomo Rodriquenz. Musiche di Astor Piazzolla

6 gennaio

Chiesa di San Domenico – ore 19,30

Orchestra di fiati trapanese

Rosario Rosa / Nicolò Scavone – direttori.Franco Foderà (pianoforte)

Toshio Mashima “Dream in the silent night”

George Gershwin “Concerto in F” – “Un americano a Parigi”