Vigilanza privata e servizi fiduciari, lunedì 2 gennaio sciopero per il rinnovo del Contratto nazionale scaduto da 7 anni. In Toscana due presìdi Filcams Cgil-Fisascat Cisl-UilTucs dalle 11 alle 13: uno a Sesto Fiorentino (Osmannoro, davanti a due aziende in via Arno) e uno a Pisa (davanti al Corpo Vigili Giurati in via Harry Bracci Torsi 60

Firenze, 30-12-2022 – Vigilanza privata (guardie giurate e portavalori) e servizi fiduciari (10mila addetti circa in Toscana): lunedì 2 gennaio sciopero (intera giornata) indetto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs per il rinnovo del Contratto nazionale scaduto da 7 anni. Dicono i tre sindacati: “Facendo seguito alle precedenti azioni di sciopero effettuate a livello nazionale e regionale, in attesa dell’incontro nazionale che si terrà il 10 gennaio con la parte datoriale, abbiamo deciso di non abbassare la guardia continuando la nostra protesta per dare forza alla rivendicazione e ottenere un rinnovo consono. E’ evidente come le retribuzioni di questi lavoratori e lavoratrici siano oggi altamente insufficienti a garantire una vita dignitosa, per il troppo tempo trascorso dall’ultimo rinnovo e per l’inflazione che ha eroso potere di acquisto”. In Toscana previsti due presìdi unitari dalle 11 alle 13: uno a Sesto Fiorentino (zona Osmannoro, davanti alle aziende Btv e Securitas Metronotte, via Arno 101 e 108) e uno a Pisa (davanti al Corpo Vigili Giurati in via Harry Bracci Torsi 60).