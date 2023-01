Teatro di Rifredi: “THE PRIMITALS”

5 – 8 gennaio | Teatro di Rifredi

(giovedì – sabato, ore 21; domenica, ore 16:30)

THE PRIMITALS

idea originale Yllana e Primital Brothers

regia Joe O’Curneen

con Íñigo García Sánchez, Pedro Herrero, Adri Soto, Manu Pilas

direzione musicale Santi Ibarretxe

assistente alla creazione musicale Manu Pilas

disegno luci Roberta Guarino

disegno del suono Alberto Fernández

costumi Tatiana de Sarabia

trucco África de la Llave

realizzazione del trono Arte y Ficción

attrezzeria Fernando Santos – Nasel

consulente alla magia Willy Monroe

coreografo Carlos Chamorro

comunicazione, stampa e marketing Rosa Arroyo, María Crespo, Alicia Suela

grafica Daniel Vilaplana

foto Julio Moya

direttore di produzione Mabel Caínzos

assistente di produzione Isabel Sánchez, Fran Álvarez

logistica Mónica González, Patricia Caínzos

tecnici in tour Mario Páramo, Roberta Guarino, Nacho Arjonilla, Alberto Fernández

6 gennaio, ore 10:30 e 11:30 | Teatro della Pergola, Attività collaterali

CHI HA VISTO LA CODA DEL SIGNOR VOLPE?

di Federica Lea Cavallaro

con Federica Lea Cavallaro, Ghennadi Gidari, Nadia Saragoni, Sebastiano Spada, Lorenzo Volpe

costumi Laboratorio d’arte del Teatro della Pergola

produzione Teatro della Toscana

in collaborazione con iNuovi

Durata: 70’, atto unico

Età consigliata 7-12 anni

8 e 22 gennaio, ore 10/11/12 | Teatro della Pergola, Attività collaterali

IN SUA MOVENZA È FERMO

Viaggio teatrale all’interno del Teatro della Pergola di Firenze

da un’idea di Riccardo Ventrella

testi, regia Giovanni Micoli

con (in ordine di apparizione) Massimo Manconi la guida, Andrea Nannelli Alessandro Lanari l’impresario, Natalia Strozzi la soprano Barbieri Nini, Fabio Baronti Antonio Meucci l’inventore, Sabrina Tinalli la sarta di Eleonora Duse, Marcello Allegrini Cesare Canovetti il capo macchinista

costumi Micol Joanka Medda

luci Samuele Batistoni, Filippo Manzini

produzione Teatro della Toscana

in collaborazione con La Compagnia delle Seggiole

Durata: 1h e 15’, atto unico

Il 2023 si apre al Teatro della Toscana con tre ritorni all’insegna della spensieratezza, del divertimento e della scoperta per tutta la famiglia.

Dal 5 all’8 gennaio, al Teatro di Rifredi, torna il musical The Primitals nato dalla collaborazione tra le pluripremiate compagnie spagnole Yllana e Primital Brothers. Una commedia a cappella che ha conquistato il pubblico del Festival di Avignone, e che vede tra i cantanti anche Manu Pilas, voce della celebre Bella Ciao che interpreta nella serie tv La casa di carta. È il settimo spettacolo di Yllana ospitato al Rifredi, dove dal 2009 la compagnia è ormai di casa.

Il 6 gennaio, per l’Epifania, al Teatro della Pergola, i Nuovi ripropongono Chi ha visto la coda del Signor Volpe?: non il consueto spettacolo in cui si sta seduti, ma un’attività che coinvolge tutta la famiglia.

L’8 e il 22 gennaio ritorna La Compagnia delle Seggiole con In sua movenza è fermo, la storica visita teatrale nella magia della Pergola. È il diciassettesimo anno, per un totale di oltre 300 repliche.

The Primitals è lo spettacolo della pluripremiata compagnia Yllana, in formazione con il quartetto di cantanti Primital Brothers – alias Íñigo García Sánchez, Pedro Herrero, Adrián García e Manu Pilas, quest’ultimo voce della celebre Bella Ciao che interpreta nella serie tv La casa di carta.

Applaudita dal pubblico del Festival di Avignone Off come miglior musical nel 2019, la commedia al Teatro di Rifredi dal 5 all’8 gennaio nasce quindi dal sodalizio artistico tra due istituzioni del teatro spagnolo, e a suon di arie d’opera e canzoni pop ha fatto il giro del mondo, tra Spagna, Corea del Sud, Cile, Portogallo, Belgio, Francia e Venezuela. Protagonisti quattro aborigeni provenienti da un pianeta simile alla Terra, decisi a conquistare il pubblico inondandolo con tutte le canzoni che hanno assorbito nei loro viaggi oltre i confini dello spazio e del tempo, tra risate e colpi di machete.

La storia che i protagonisti portano in teatro è quella strana e assurda di una tribù lievemente disfunzionale, divisa fra lotte intestine, sogni di grandezza, squilibri mentali e formule magiche millenarie. Si parte subito a ritmo di musica, l’unico linguaggio comune tra questi bizzarri alieni e il pubblico, in un rituale sciamanico a quattro voci che si apre con un semplice soul per arrivare ai temi più complessi della musica classica e contemporanea. Tutti gli stili sono passati al setaccio dagli estrosi musicisti e cantanti; si passa da Yesterday dei Beatles, ai Carmina Burana, da Sweet Dreams degli Eurythmics all’immortale Bohemian Rhapsody dei Queen.

In un’ora e mezza di spettacolo i quattro aborigeni raccontano agli spettatori i loro sogni e le loro illusioni, trascinandoli in un meraviglioso viaggio sulle note dalle colonne sonore composte da John Williams per Indiana Jones, Star Wars, E.T., oltre che su quelle di altri film e serie tv di grande successo come Mission Impossible e Il trono di spade.

Fondato nel 1991, Yllana è un collettivo di artisti impegnato nella produzione, distribuzione e promozione di eventi teatrali che fa del mimo e dell’espressione gestuale la sua forma espressiva d’elezione, per un risultato di pura energia. Con all’attivo 28 anni di attività e trenta diversi spettacoli, con più di 12.000 rappresentazioni in 44 paesi diversi, la compagnia crea i suoi lavori attraverso l’uso di suoni, gesti ed esilaranti gag slapsick dando vita a un mondo surreale dove tutto è possibile.

E proprio questo è The Primitals, con in aggiunta un trascinante twist canoro grazie alla collaborazione con i Primital Brothers che, sotto la direzione del compositore Santi Ibarretxe e con la regia di Joe O’Courneen, mostrano doti vocali sorprendenti, con emozionanti cambi di tono e di registro accompagnati da una coinvolgente fisicità.

Il 6 gennaio, per l’Epifania, i Nuovi ripropongono al Teatro della Pergola Chi ha visto la coda del Signor Volpe? di Federica Lea Cavallaro, con Federica Lea Cavallaro, Ghennadi Gidari, Nadia Saragoni, Sebastiano Spada, Lorenzo Volpe. I costumi sono del Laboratorio d’Arte del Teatro della Pergola. Produzione Teatro della Toscana.

È un’avventura per tutti coloro che amano viaggiare nel mondo della fantasia. Attenzione, attenzione: c’è una volpe senza coda in teatro! Attraverso indizi, racconti e incontri con i personaggi del bosco, i partecipanti vengono chiamati a trovare la coda del Signor Volpe. Riusciranno nelle mille peripezie? Risolveranno gli enigmi del Tasso aiutando, così, la Signora Volpe?

Durante lo spettacolo i bambini (età consigliata 7-12 anni) devono essere accompagnati. Ciascun bambino può essere accompagnato da uno (o più) adulti. È richiesta la presenza, e il conseguente biglietto, di almeno un adulto referente ogni quattro bambini.

Nei suoi oltre trecentocinquanta anni di storia la Pergola ha raccolto l’eco di tante voci, di attori famosi e oscuri facchini, di inventori, registi, impresari, divine, cantanti, macchinisti, inservienti, mezzani, comparse, nobili, mantenute, borghesi, critici, spettatori molesti.

Le lascia liberamente risuonare in occasione di In sua movenza è fermo, la storica visita teatrale della Compagnia delle Seggiole che l’8 e il 22 gennaio apre al pubblico i luoghi della Pergola che furono una volta sede della “Città del Teatro”: un grande opificio autosufficiente nel quale si svolgevano tutti i mestieri della scena. Nel quale si viveva, di giorno e di notte; crocevia, luogo di incontro, agorà della Firenze Granducale. Palazzo delle feste di corte, grande tempio del melodramma, luogo deputato di mille trucchi e magie, sotto l’egida benevola dell’Accademia degli Immobili, che la Pergola costruì e possedette fino al 1942.

Ancora oggi la Pergola vuole essere questo per Firenze e per il mondo: un luogo di incontro e civiltà all’insegna della forma di espressione più vicina all’uomo e alle sue passioni che le arti abbiano mai creato: il Teatro.

TEATRO DELLA PERGOLA

Via della Pergola 12/32, Firenze