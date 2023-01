Brasile, domenica 15 gennaio a Firenze (ore 15, piazza Sant’Ambrogio) presidio di cittadini brasiliani a difesa della democrazia. La Cgil Firenze aderisce all’iniziativa

Firenze, 12-1-2023 – Domenica 15 gennaio a Firenze, alle 15 in piazza Sant’Ambrogio, è in programma un presidio in difesa della democrazia in Brasile, organizzato dal gruppo Cittadini brasiliani antifascisti in Toscana (col supporto della Casa dei diritti dei popoli Toscana e del Centro Studi America Latina). La Cgil di Firenze sostiene e aderisce all’iniziativa, e invita a partecipare anche in nome del gemellaggio con il sindacato brasiliano Cut recentemente confermato e rafforzato al Congresso della Camera del lavoro.

LA NOTA

Domenica 15 gennaio, noi, brasiliani della Toscana saremo in piazza Sant’Ambrogio a Firenze alle 15 per ribadire la nostra difesa allo stato democratico di diritto in Brasile e per dare il nostro appoggio al governo brasiliano, rappresentato dal presidente Lula, eletto il 30 ottobre scorso.

Quello che sta accadendo in Brasile è l’ultimo degli attacchi perpetrati alle istituzioni, all’ambiente, alla nazione e al popolo brasiliano. Per 6 anni abbiamo vissuto la devastazione del nostro Paese con angoscia, e non siamo più disposti a tacere né a sopportare ciò che sta accadendo in Brasile.

Lotteremo senza paura per la difesa della democrazia sancita dal voto democratico e legittimo delle elezioni, e pretendiamo che tutti i responsabili dei crimini commessi nel nostro Paese vengano giudicati dalla magistratura competente.

A Europa e Usa chiediamo che i soggetti sui quali pendono accuse gravissime, a partire dall’ex presidente Jair Bolsonaro e dai suoi figli, non trovino supporto di alcun tipo da governi democratici.

Firmato: gruppo Cittadini brasiliani antifascisti in Toscana (riferimenti: Heloisa Barbati cell 3342743531, Katia Lobo Fitermann cell 349779809)