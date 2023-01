Guerra in Ucraina: elicottero si schianta contro un asilo a Kiev, almeno 15 persone uccise, tra cui il ministro degli Interni

Tra le vittime il ministro Denys Monastyrsky, che era a bordo, e almeno tre bambini. Venticinque persone sono rimaste ferite, tra cui 10 bambini, in questo incidente, la cui causa non è ancora nota. È “una terribile tragedia”, ha reagito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Il numero di persone uccise nell’incidente in elicottero corretto da Volodymyr Zelensky

Il presidente ucraino ha corretto mercoledì mattina il numero di persone uccise nell’incidente in elicottero vicino a Kiev. “In quel momento morirono quindici persone [inclusi tre bambini] . Il numero esatto delle vittime è in via di definizione. (…) Venticinque persone sono rimaste ferite, tra cui dieci bambini ”, ha detto Volodymyr Zelensky su Telegram . Infatti, diversi bambini della scuola di Brovary sono rimasti tra i feriti dopo che l’elicottero ha colpito il tetto dell’edificio.

Un precedente bilancio di 18 morti era stato fornito dal capo dell’amministrazione militare dell’Oblast di Kyiv, Oleksii Kuleba – e riportato in precedenza in questa diretta – ma è stato rivisto al ribasso dalle autorità.

Soldato ucciso dopo aver disertato la base militare russa

Le autorità russe hanno annunciato mercoledì di aver ucciso un soldato che aveva disertato una base militare, diversi media hanno riferito che aveva lasciato la sua unità schierata come parte dell’offensiva in Ucraina. “Dmitry Perov, ricercato per aver lasciato volontariamente un’unità militare senza permesso, è stato trovato ed eliminato “, ha annunciato su Telegram il governo della regione di Lipetsk nella Russia occidentale . Questa fonte non ha specificato dove l’uomo è stato ucciso e in quali circostanze.