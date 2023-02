Relazioni internazionali. L’assessore Paolo Calavano ha ricevuto in Regione l’ambasciatrice della Lituania in Italia, Dalia Kreivienė

Al centro dell’incontro con la Repubblica baltica lo sviluppo della collaborazione con l’Italia nei settori economico, scientifico e dell’innovazione e della cultura

Bologna – L’assessore regionale ai Rapporti con l’Unione europea, Paolo Calvano, ha ricevuto oggi a Bologna, nella sede della Regione, l’ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia, Dalia Kreivienė.

Si è trattato di una visita richiesta dall’Ambasciatrice, che si trova a Bologna per l’inaugurazione del Consolato onorario della Repubblica di Lituania previsto per oggi pomeriggio.

Con l’Ambasciatrice anche Valdemaras Juozaits, consigliere dell’Ambasciata, Laura Šerėnienė, addetta per gli Affari Politici e Ugo Ruffolo, Console onorario della Repubblica di Lituania.

Durante l’incontro è stata confermata la centralità, nelle relazioni tra Italia e Lituania, dello sviluppo di collaborazione nei settori economico, scientifico e dell’innovazione. Attenzione alla cooperazione culturale e alle necessità della comunità lituana in Italia. I lituani in Italia sono circa 5mila di cui oltre 500, il 10%, proprio in Emilia-Romagna.

L’ambasciatrice Dalia Kreivienė ha un’esperienza ventennale in ambito diplomatico. Ricopre anche il ruolo di Ambasciatore della Repubblica di Lituania per la Repubblica di Malta e per la Repubblica di San Marino.

Red