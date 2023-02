Terremoto in Turchia e Siria: oltre 3.600 i morti

Notizia in aggiornamento

Oltre 3.600 morti e migliaia di feriti. E’ il bilancio, ancora provvisorio, del violento terremoto nel sud della Turchia, al confine con la Siria, nella regione dell’Anatolia sud-orientale. La scossa più forte è stata di magnitudo 7.7 della scala Richter, alla quale ne sono seguite altre anche molto forti. L’ultima, di magnitudo 7.6, è stata registrata nella provincia di Kahramanmaras alle 13.24 ora locale di lunedì (11.24 in Italia) ed è stata avvertita anche a Damasco, in Siria con epicentro nel distretto di Elbistan.

Il presidente della Mezzaluna Rossa Kerem Kınık ha condiviso importanti informazioni sugli sforzi di ricerca e salvataggio. Kınık ha dichiarato che c’era un problema di trasporto per quanto riguarda il trasferimento a Hatay e ha detto: “Noi, come Kızılay, siamo sul campo con 1200 persone. Ci sono squadre di oltre 20mila persone sul campo. I cittadini stanno cercando di vedere se noi possiamo salvare un altro essere vivente con i denti e le unghie”.

Il presidente Usa Joe Biden ha promesso al suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, “tutti gli aiuti necessari, qualunque essi siano” dopo il micidiale terremoto che ha colpito il suo Paese.

Ha offerto “le sue condoglianze a nome del popolo americano” e ha assicurato che le squadre di soccorso inviate dagli Stati Uniti sarebbero state “spiegate rapidamente per sostenere gli sforzi di ricerca e salvataggio” , secondo una dichiarazione della Casa Bianca sullo scambio tra i due leader la sera.

Il bilancio delle vittime sale a 2.379 in Turchia e 1.444 in Siria

In Turchia il violento terremoto che ha scosso il sud-est del Paese ha provocato 2.379 morti e 14.483 feriti, ha annunciato in tarda serata il vicepresidente turco Fuat Otkay. Secondo Mr. Otkay, che ha parlato alla stampa più di venti ore dopo il primo sisma di magnitudo 7,8, un totale di 7.840 persone sono state estratte dalle macerie e 4.748 edifici sono completamente crollati.

In Siria, almeno 1.444 persone sono morte a causa del terremoto di lunedì, hanno annunciato il governo e i soccorritori in tarda serata. Nella parte della Siria controllata dalle forze governative, il bilancio è salito a “1.431 feriti e 711 morti nelle province di Aleppo, Latakia, Hama, Tartous “, ha detto il ministero della Salute siriano. Nelle aree controllate dai ribelli, almeno 733 persone sono state uccise e più di 2.100 ferite, secondo i White Helmets (volontari della protezione civile).

Queste nuove valutazioni portano la stima provvisoria del sisma ad almeno 3.823 morti.

22:44

La Siria promette all’Onu di fornire aiuti a “tutti i siriani in tutto il territorio”

L’ambasciatore siriano presso le Nazioni Unite ha assicurato lunedì all’Onu che gli aiuti richiesti da Damasco andranno “a tutti i siriani in tutto il territorio” , parte del quale non è sotto il controllo del governo. Bassam Sabbbagh ha incontrato lunedì a New York il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres per trasmettere la richiesta di assistenza espressa dal suo governo, che si è impegnato a “facilitare tutte le (procedure) necessarie alle organizzazioni internazionali per fornire aiuti umanitari” in risposta al terremoto che ha colpito ha colpito la Siria e la Turchia.

Oggi gli aiuti umanitari nelle zone ribelli, anch’esse colpite dal sisma, arrivano solitamente attraverso la Turchia, grazie a un meccanismo transfrontaliero creato nel 2014 da una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Ma questo meccanismo è contestato da Damasco e Mosca che denunciano una violazione della sovranità siriana. Sotto la pressione di Russia e Cina, il numero dei valichi è stato ridotto nel tempo da quattro a uno.

Interrogato sulla possibile apertura di nuovi valichi per far fronte alle conseguenze del terremoto, lunedì l’ambasciatore siriano sembrava respingere l’idea. “Siamo pronti a lavorare con coloro che vogliono aiutare i siriani dall’interno della Siria. Gli accessi dalla Siria esistono, possono essere coordinati con il governo e noi saremo pronti a farlo ”, ha detto Bassam Sabbbagh.

Terremoti in Turchia e Siria, in diretta: oltre 2.600 morti e 9.000 feriti, tante le vittime tra le macerie

Nel giro di poche ore, la Turchia sudorientale ha subito due potenti terremoti di magnitudo 7,8 e 7,5. Mentre il bilancio dovrebbe aumentare ulteriormente, la pioggia, la neve e il freddo renderanno più difficili le ricerche negli oltre 3.000 edifici crollati.

Roma offre assistenza della protezione civile italiana alla Turchia

L’Italia lunedì ha offerto alla Turchia l’aiuto della sua protezione civile dopo il violento terremoto che si è verificato la scorsa notte nel sud-est del Paese.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “informata dal Dipartimento della Protezione civile, sta monitorando costantemente la situazione dopo il distruttivo terremoto che ha colpito la Turchia, ai confini con la Siria” , si legge in un comunicato dei suoi servizi. Il capo della diplomazia, Antonio Tajani, dal canto suo, ha fatto sapere su Twitter di aver parlato al telefono con il suo omologo turco, Mevlüt Çavusoglu, per “raccontargli il sostegno e la disponibilità [di personale] della protezione civile da parte dell’Italia” . Secondo il ministero della Difesa, l’Aeronautica Militare aveva già fornito un aereo P180 per il trasporto di una prima squadra di soccorritori.”Seguiranno altri voli con C-130 per il trasporto di attrezzature e personale, inclusi medici e infermieri “, ha affermato il ministero.

La Conferenza Episcopale Italiana (Cei) ha offerto 500.000 euro e ha espresso l’auspicio che “la solidarietà internazionale si metta presto al lavoro per garantire una rapida ricostruzione” . L’Ordine di Malta, da parte sua, ha annunciato l’imminente partenza di una squadra di soccorso.

19:25

Condivisione

Quasi 160 soccorritori americani inviati in Turchia

Gli Stati Uniti hanno inviato due distaccamenti ciascuno composto da 79 soccorritori in Turchia, ha annunciato lunedì John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. “Anche i partner umanitari sostenuti dagli Stati Uniti stanno rispondendo alla distruzione in Siria “, ha aggiunto la presidenza in una nota.

19:14

Condivisione

19:04

Condivisione

Il presidente turco dichiara il lutto nazionale per sette giorni

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato lunedì il lutto nazionale per sette giorni dopo i terremoti che hanno devastato il sud-est del Paese. Secondo un decreto pubblicato dal governo, le bandiere saranno ammainate fino a domenica 12 febbraio. Anche le competizioni sportive sono state sospese “fino a nuovo avviso”.

18:38

A Sanliurfa “tutti hanno paura”

I soccorritori lavorano tra le macerie di un edificio devastato a Sanliurfa, nel sud-est della Turchia, dopo il terremoto del 6 febbraio 2023. STR/AFP

Lungo uno dei viali principali di Sanliurfa, una delle maggiori città del sud-est della Turchia, decine di soccorritori stanno cercando di estrarre i sopravvissuti da un edificio di sette piani ridotto al nulla. “C’è una famiglia che conosco sotto le macerie” , spiega ad Agence France-Presse (AFP) Ömer El Cüneyd, uno studente siriano di 20 anni che vive non lontano da lì, venuto ad assistere alle operazioni di soccorso con tre amici.

“Fino alle 11:00 o mezzogiorno, la mia amica mi ha risposto per telefono, ma non risponde più. Lei è sotto. Penso che non abbia più batteria” , vuole credere. Davanti a lui, un divano sventrato, una sedia con le gambe di metallo scheggiate e le tende strappate fuoriescono dalle macerie.

Decine di residenti locali assistono alle operazioni di soccorso, in pace. I soccorritori hanno bisogno di quanto più silenzio possibile per ascoltare eventuali sopravvissuti. Una fila ininterrotta di auto risale il viale, fuggendo dalla città verso nord. Sul marciapiede di fronte, una famiglia cammina sotto la pioggia gelata, le cose ammucchiate in un passeggino sottodimensionato, in cerca di un riparo per la notte. Almeno 30 persone hanno perso la vita nella provincia. Più di 1.000 altri sono rimasti feriti e circa 200 edifici non hanno resistito alle scosse, facendo temere un bilancio molto più pesante.

Ömer ei suoi amici rimarranno tutta la notte, nonostante la pioggia e il freddo. “Devo” , disse. A cinque minuti di distanza, Emin Kaçmaz aspetta davanti al suo negozio di mobili con i suoi tre venditori, coperte intorno al collo ai lati di un fuoco improvvisato. Le gigantesche vetrine del suo negozio sono andate in frantumi e il commerciante teme che i ladri se ne approfittino. Una delle enormi colonne del negozio è incrinata e sette piani si innalzano minacciosamente sopra di esse. “Il palazzo non è sicuro” , ammette il 30enne, ma chissenefrega: “Staremo lì tutta la notte, è il nostro sostentamento. »

Duecento metri più in alto, in un parcheggio dello stesso viale, un’altra famiglia paziente, i suoi membri stipati in un’auto bianca. Mustafa Koyuncu, 55 anni, sua moglie e cinque figli. “Stiamo aspettando lì, perché non possiamo tornare a casa. Per il momento è proibito”, ha detto. L’uomo spera ancora di poter tornare a casa lunedì sera. Oppure andranno a dormire in una moschea di quartiere trasformata in centro di accoglienza. «Ma il nostro palazzo è salvo », aggiunge il padre, barba bianca e piumino nero. La figlia maggiore lo interrompe: “No, non è sicuro! Il padre vuole rassicurare, ma teme un nuovo terremoto o violente scosse di assestamento: “ Chi non ha paura? Tutti hanno paura! »

18:26

Almeno 1.651 morti in Turchia, mille in Siria, dicono le autorità

I terremoti di lunedì hanno ucciso più di 2.600 persone in Siria e Turchia, secondo le autorità di entrambi i paesi. Il ministro della Salute turco Fahrettin Koca ha riportato 1.651 morti e 11.159 feriti. Sono crollati quasi 3.500 edifici, questo bilancio potrebbe quindi aumentare notevolmente. In Siria si superano ormai i mille morti, secondo i media ufficiali e i ribelli che tengono il nord-ovest del Paese.