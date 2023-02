Cultura. Interpreti over 65, due coreografi di rilievo, coproduttori internazionali, compagnie e teatri importanti: Parigi ospita la prima assoluta di “Un jour nouveau | Birthday Party” (Over Dance), nuova produzione della Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto. Felicori: “Una delle principali espressioni della capacità dell’Emilia-Romagna di essere polo artistico di valenza europea”

L’appuntamento domani, mercoledì 15 febbraio, al Chaillot – Théâtre national de la Danse. Presente l’assessore regionale alla Cultura

Bologna – Danza e invecchiamento, due realtà apparentemente antitetiche. Ma qual è realmente l’età di un corpo? A quest’interrogativo cercano di dare risposte interpreti (danzatori e non) “senior”, guidati da due coreografi di respiro internazionale, con un ampio progetto che affronta una serie di temi a partire proprio dal punto di vista della danza.

È “Un jour nouveau | Birthday Party” (Over Dance), nuova produzione della Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto (i cui soci fondatori sono la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio Emilia) che debutta in prima assoluta a Parigi domani, mercoledì 15 febbraio, al Théâtre de Chaillot. Per l’occasione sarà presente l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori.

“Ancora una volta, la Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto si conferma come una delle principali espressioni della capacità dell’Emilia-Romagna di essere polo artistico di valenza non solo nazionale, ma europea- commenta l’assessore Felicori-. Aver scelto di lavorare sull’ageing, sul welfare culturale, insieme ad attori internazionali, testimonia vitalità, freschezza e voglia di misurarsi sempre con nuovi orizzonti”.

Lo spettacolo

Angelin Preljocaj e Rachid Ouramdane, coreografi di rilievo, hanno affrontato per la Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto – Centro Coreografico Nazionale di Reggio Emilia alcuni temi di grande interesse, centrali per la società attuale: le trasformazioni del corpo con l’età, i concetti stessi di bellezza e virtuosismo, l’autorappresentazione da parte di ciascuno dei propri anni.

Temi sociali, questi, delicati e non semplici, affrontati dal punto di vista artistico, con interpreti senior (dai 65 ai 79 anni) che si esibiscono sul palco in due momenti: “Un jour nouveau” (15 minuti) e “Birthday Party” (50 minuti). Lo spettacolo rappresenta una coproduzione internazionale, e si apre alla dimensione della ricerca, dei laboratori e degli incontri dedicati al tema, attraverso il supporto della Fondazione Ravasi Garzanti di Milano come partner scientifico. “Un jour nouveau | Birthday Party” riunisce teatri e compagnie importanti, oltre alla Ravasi Garzanti; con la Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto – Centro Coreografico Nazionale di Reggio Emilia ci sono infatti il Ballet Preljocaj (Aix-en-Provence), Chaillot – Théâtre national de la Danse (Parigi), Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale (Modena), Festival Aperto/Fondazione I Teatri (Reggio Emilia), Centro Servizi Culturali Santa Chiara (Trento).

Il calendario

Dopo la prima assoluta di domani a Parigi (con repliche fino al 23 febbraio), lo spettacolo si sposterà al Pavillon Noir di Aix-en-Provence per giungere, il 12 marzo, all’Arena del Sole di Bologna. Il 4 novembre sarà a Reggio Emilia, per poi arrivare a Milano (5-6 dicembre). Dal 14 al 17 marzo 2024 sarà a Trento, per concludere il tour a Bolzano (dal 21 al 24 marzo).

Chiara Vergano