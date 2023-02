Guerra in Ucraina: possibili ritorsioni per il decimo round di sanzioni dell’UE alla Russia

Guerra in Ucraina: possibili bersagli del decimo round di sanzioni dell’UE alla Russia: banche, gomma, asfalto ed entità iraniane

“Dobbiamo mantenere alta la pressione”, ha detto il presidente della Commissione, le cui proposte saranno discusse durante la giornata a Strasburgo.

Berlino critica il rifiuto della Svizzera di fornire munizioni all’Ucraina

Il vicecancelliere tedesco Robert Habeck ha dichiarato in un’intervista pubblicata mercoledì di non “capire” il rifiuto della Svizzera di fornire munizioni svizzere per i veicoli corazzati antiaerei Guepard forniti dalla Germania all’Ucraina in modo che si difenda dall’invasione russa. “Alcuni paesi hanno munizioni, tuttavia esitano per ragioni storiche a consegnarle all’Ucraina “, ha affermato Habeck, anche ministro dell’Economia e del clima, secondo estratti di un’intervista trasmessa dal settimanale Die Zeit . “Stiamo discutendo con la Svizzera, e devo dirlo chiaramente: non capisco perché la Svizzera non metta a disposizione munizioni per i ghepardi “, ha detto.

Questa dichiarazione arriva in un momento in cui i paesi della NATO si stanno incontrando a Bruxelles per discutere di un’accelerazione delle loro consegne di armamenti e munizioni all’Ucraina. Il capo della NATO Jens Stoltenberg ha avvertito lunedì che Kiev stava usando più munizioni di quante ne potesse produrre l’Alleanza Atlantica. “Questo sta esaurendo le nostre scorte e mettendo sotto pressione le nostre industrie della difesa “, ha affermato. La Svizzera, che non appartiene alla NATO, due volte l’anno scorso ha vietato alla Germania di inviare munizioni di fabbricazione svizzera in Ucraina, in nome della legge sulla neutralità e della sua legislazione.