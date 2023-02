Due nuovi terremoti di magnitudo 6.4 e 5.8 .Tre morti e 300 feriti

Terremoti in Turchia e Siria: due nuovi terremoti di magnitudo 6.4 e 5.8 fanno almeno 3 morti e 300 feriti

Entrambi i terremoti si sono verificati nella provincia più colpita della Turchia dopo che il precedente sisma, avvenuto il 6 febbraio, ha ucciso più di 44.000 persone.

Due nuovi terremoti, di magnitudo 6.4 e 5.8, sono stati registrati lunedì sera nella provincia turca di Hatay (Sud), la più colpita dal terremoto del 6 febbraio, che ha ucciso più di 44.000 persone in Turchia e Siria. Lo riferisce l’agenzia di soccorso turca AFAD. . Sono almeno 3 i morti e 213 i feriti in Turchia, ha annunciato in serata il ministro dell’Interno Suleyman Soylu . Il vicepresidente, Fuat Oktay, aveva precedentemente riportato il ferimento di otto persone, causato da cadute da edifici già danneggiati.

È stato emesso un allarme per rischio di sommersione sulla costa turca, prima di essere revocato. La provincia di Hatay confina con il Mediterraneo, con la città di Antakya nell’entroterra e il principale porto mercantile di Iskenderun sulla costa. Secondo AFAD, in serata si sono verificati almeno altri due terremoti di magnitudo 5.2.

L’Iskenderum Port Public Hospital e il Mustafa Kemal University Hospital di Antakya sono stati evacuati per precauzione, ha riferito l’agenzia di stampa DHA, e i pazienti in terapia intensiva sono stati trasferiti in un ospedale da campo. Anche il centro di coordinamento dei soccorsi dell’AFAD è stato evacuato.