Assemblea Capitolina, approvata mozione per “Giornata Nazionale del Movimento per la salute”

Celli-Bonessio: promuovere attività fisica come prevenzione e tutela della salute

Roma, 22 marzo 2023 – L’Assemblea Capitolina ha approvato nella seduta di ieri, martedì 21 marzo, una mozione a prima firma Celli-Bonessio, per impegnare il Sindaco Roberto Gualtieri e la giunta ad adottare ogni iniziativa utile per rappresentare al Governo la necessità di promuovere l’educazione all’attività fisica come forma di prevenzione e tutela della salute, anche istituendo una “Giornata Nazionale del Movimento per la Salute”.

Una Giornata che sarà da individuarsi nella data del 21 marzo di ogni anno, nella quale potranno essere promosse iniziative volte a coinvolgere il maggior numero di cittadini in attività ludico-motorie di vario tipo.

“La nostra Costituzione, con l’art. 32, dispone la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. Soprattutto con la pandemia e il lockdown abbiamo compreso che questo diritto merita una difesa e una applicazione più tenace. In quei mesi difficili, anziani e giovani, bambini e ragazzi in particolare, hanno vissuto sulla loro pelle l’assenza di moto e sport, che ha gravato sulla loro salute psico-fisica. Tutta l’attività sportiva, in termini amatoriali o professionistici, è un fattore essenziale nello sviluppo di una società sana e virtuosa, portando effetti benefici sulla salute fisica, aiutando nella lotta di varie patologie, riducendone i rischi e la mortalità. Con questa mozione vogliamo tracciare un percorso di benessere a cui ciascuno deve essere sempre più educato, soprattutto nei territori più fragili”, affermano la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e il Presidente della Commissione Sport, Benessere e Qualità della vita Ferdinando Bonessio.