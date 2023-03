L’Ensemble Flos Vocalis porta in scena al Ciro Pinsuti ‘L’altra metà dei Beatles’

L’Ensemble Flos Vocalis presenta lo spettacolo‘Here There and Everywhere – L’altra metà dei Beatles’ al Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga, venerdì 24, sabato 25 marzo alle ore 21:15 e domenica 26 marzo alle ore 17:00.

Uno spettacolo dove si alterneranno parti musicali e parti in prosa in cui sarà raccontata la storia dei Beatles da un punto di vista inedito, con lo sguardo amorevole e deciso di Maureen Cox, Cynthia Powell, Patricia Boyd e Linda Eastman, le prime quattro mogli di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. ‘Here There and Everywhere – L’altra metà dei Beatles’, che sarà portato in scena dall’Ensemble Flos Vocalis sul palco del Teatro Ciro Pinsuti, venerdì 24 e sabato 25 marzo alle ore 21:15 e domenica 26 marzo alle ore 17:00, vuole essere un omaggio a una delle band più importanti e incisive del panorama musicale mondiale.

Cynthia, Maureen, Pattie e Linda furono le prime quattro donne che fecero perdere la testa al quartetto di Liverpool. Modelle, artiste e parrucchiere sono rimaste nella storia per il loro coraggio; avventuriere indomite che avevano abbracciato una controcultura del tempo, premessa di una rivoluzione culturale che in realtà era già in atto. Associate ai rispettivi Beatles, ne divennero guardiane della loro privacy, ispirando molte delle loro canzoni e trasformandosi spesso in quelle “rocce” che permisero ai quattro di ritagliarsi un angolo di normalità. Adesso queste quattro donne hanno un posto negli annali della storia, un segno di riconoscimento del ruolo da esse svolto nella leggendaria carriera dei Fab Four.

Lo spettacolo vedrà alternarsi sul palco Livia Castellana, Gaia Lorenzetti, Caterina Facchielli e Lisa Cencini, le quali interpreteranno Cynthia Powell, Linda Eastman, Patricia Boyd e Maureen Cox e accompagneranno il pubblico in questo racconto passionale della storia dei Beatles. La rappresentazione vede coinvolte anche l’Ensemble Femminile Silence Please, la Scuola di Danza Ecole de Ballet di Maria Stella Poggioni e una live band composta da Andrea Pinsuti, Diego Perugini, Luca Ravagni e Giovanni Pinsuti. I testi sono scritti da Tommaso Ghezzi, per la regia di Stefano Bernardini e con la direzione musicale del Maestro Gianni Bagnoli.