Siena: Fiori nel nome dell’Ape

Il Castello di Meleto, in collaborazione con Elena Conti presenta la mostra

FIORI NEL NOME DELL’APE

Vernissage sabato 8 aprile ore 18:00

Un percorso artistico all’interno del Castello di Meleto

dedicato a questo preziosissimo insetto

Dieci artisti internazionali e focus sulle opere della collezione

Les Fleurs della fotografa parigina Sophie Le Gendre

Con la mostra “Fiori nel nome dell’ape”, che inaugura sabato 8 aprile, alle 18:00, il Castello di Meleto 1256 – a Gaiole in Chianti SI – inizia un nuovo percorso di valorizzazione del territorio in collaborazione con Elena Conti, con quattro diversi appuntamenti artistici che si svolgeranno nel corso 2023, dedicati a temi di particolare interesse per la struttura.

Primo appuntamento la mostra “Fiori nel nome dell’ape”, con un’esposizione in Enoteca, nelle cantine e nelle sale storiche del Castello, di foto e quadri a tema fiori e api collegato all’importante progetto di custodia sviluppato dal Castello di Meleto “Nel nome dell’Ape” che ha come obiettivo la triplicazione dell’esistenza delle api in questa area, per favorire un ritorno di questo prezioso insetto nel territorio di Gaiole in Chianti.

Previsti laboratori fotografici in loco prima durante la mostra. Nell’enoteca del Castello Focus su Sophie Le Gendre, con esposizione di nove sue opere della serie “Les fleurs”. Sophie Le Gendre, è una fotografa di moda parigina di fama internazionale, vincitrice nel 2021 della 13° edizione della Biennale d’Arte contemporanea e Design di Firenze, che ha come caratteristica una forte sensibilità verso le cose bella della vita. Nei suoi scatti tutto è luce, sfumature ed emozione, col preciso disegno di stupire chi guarda le sue foto. In questo periodo complesso della nostra storia, la fotografa sceglie di offrire un rifugio tranquillo a chi osserva i suoi lavori. Dalla moda ai fiori come filigrana, gioco di luci e trasparenze, l’idea le è nata con il primo lockdown a Parigi: ogni giorno coglieva un fiore nel suo giardino e lo postava sui social con un messaggio di speranza per sollevare gli animi in un momento drammatico. Subito hanno risposto in molti ai messaggi di Sophie Le Gendre che ha continuato per 18 mesi a fotografare fiori. Alcuni di questi scatti sono stati scelti da Dior per le pubblicità dei suoi profumi.

Affiancheranno il focus fotografico le opere pittoriche e scultoree di nove artisti, esposte nelle sale storiche del Castello e nel teatro settecentesco: Turi Alescio, Sara Cafarelli, Elena Conti, Ilaria Di Meo, Sara Guerrini, Letizia Machetti, Paola Parri, Laura Stasi, Iva Todorova. Opere realizzate con tecniche varie, dedicate ai fiori e agli insetti, le api in particolare.

Vernissage sabato 8 aprile, ore 18:00. Drink di benvenuto e degustazione di olio vino e miele del Castello. Se la stagione lo permette, visita ai maestosi spazi esterni del Castello, per poi entrare nelle sale storiche. Durante il tour incontro con gli artisti presenti che racconteranno ai visitatori le proprie opere.

Elena Conti